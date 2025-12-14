都敬秀偷爆料金宇彬現在「Pepero Day」還會送花和巧克力棒給申敏兒！「感覺兩個人一輩子都會是粉紅色的」

都敬秀（D.O.）因 EXO 的行程，無法參加金宇彬和申敏兒的婚禮，近日在採訪中表示非常遺憾，但...他也偷偷爆料金宇彬的「情聖」面貌。

都敬秀談到與金宇彬結婚的申敏兒：「最近才第一次見面，沒有在私下場合見過，是在 Disney＋的活動中首次見面。」他說：「跟宇彬哥認識很久了，哥結婚是一件值得祝福的事情。雖然沒有近距離看到兩人戀愛，但是在旁邊也能感受到那份甜蜜。雖然戀愛很久了，但還是能感受到粉紅的氛圍。」

此外，都敬秀還「偷爆料」金宇彬細心的一面，他說：「這次的 Pepero Day（빼빼로데이，每年11月11日）宇彬哥還準備了花呢，還去便利商店買包裝很漂亮的巧克力棒！因為我不是那種會過節日、過生日的人，所以給我留下深刻的印象，感覺兩個人一輩子都會是粉紅色的。」當被問到是否對自己結婚有想法時，他則回答到目前爲止完全沒有想法 XD



而金宇彬和申敏兒在2015年7月公開戀情，2017年金宇彬罹患鼻咽癌暫停活動時，申敏兒也減少對外活動，一直陪在他的身邊。兩人在日前宣布將在12月20日舉行婚禮，為10年的戀愛畫上句號，大眾紛紛送上祝福。



