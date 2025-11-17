金南佶送安普賢咖啡車！一次還兩台！玩諧音哏「眼裡只有你」
金南佶送安普賢咖啡車！一次還兩台！玩諧音哏「眼裡只有你」

明星   2025年11月17日   星期一20:35   草莓  

（封面圖源：安普賢IG@bohyunahn截圖）

安普賢今（17）日IG限時動態透露了，前輩金南佶替自己和《Spring Fever》全劇組送上應援咖啡車。

▼安普賢


▼金南佶


金南佶一次準備了兩台咖啡車送給安普賢和安普賢正在拍攝的《Spring Fever》全劇組，除了咖啡車上「普賢啊，今天也要加油Fighting！」、「為《Spring Fever》所有演員及工作人員加油～♡」的標語之外，最左方展架上的字還用安普賢的名字玩起諧音哏「眼裡只有你」（안보현諧音안 보여，안 보여意指「看不見」）。
（圖源：安普賢IG@bohyunahn截圖）（圖源：安普賢IG@bohyunahn截圖）（圖源：安普賢IG@bohyunahn截圖）

▼安普賢登《只要有空，》時，劉在錫與柳演錫也不時玩起安普賢名字諧音哏
（圖源：friDay影音@《只要有空，》截圖）

無法確定這對前後輩是如何牽線變得親近，但金南佶和安普賢摯友丁海寅也有交情，‎去年丁海寅拍攝《媽媽朋友的兒子》時，金南佶和安普賢都曾分別送過咖啡車給丁海寅‎。X有網友說金南佶和安普賢是「自行車夥伴」。

順帶一提，安普賢目前拍攝的《Spring Fever》（春日狂熱）是與李主儐攜手主演，改編自人氣小說，故事圍繞著神秘女教師「尹春」（李主儐 飾），與一位對她展開猛烈追求的熱血男子「宣在奎」（安普賢 飾），是檔爆笑戀愛劇。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

