丁海寅擁好人緣！拍攝《媽媽朋友的兒子》，繼李帝勳金秀賢又收到安普賢金南佶咖啡車
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丁海寅擁好人緣！拍攝《媽媽朋友的兒子》，繼李帝勳金秀賢又收到安普賢金南佶咖啡車

明星   2024年8月27日   星期二19:20   草莓  

（封面圖源：IG@holyhaein截圖）

丁海寅自拍攝《媽媽朋友的兒子》以來，就收到多個圈內好友應援的咖啡車，繼李帝勳和金秀賢後，是安普賢和金南佶，男神間的友誼令人稱羨！

丁海寅上月底收到李帝勳咖啡車，再來是金秀賢，近幾日則是安普賢與金南佶。安普賢寫下的話最有趣：「我媽媽要羨慕了，兒子的朋友竟是丁海寅。」丁海寅拍照還擺出「感謝抬愛」的恭敬姿勢。而金南佶除了送給丁海寅，也一並送給庭沼玟，兩人2010年合作過《壞男人》，《壞男人》還是庭沼玟出道作。

▼丁海寅先是為李帝勳電影《談判的技術》送咖啡車，不久換李帝勳為丁海寅《媽媽朋友的兒子》送咖啡車，李帝勳：「請多享用冰涼飲料和零食，我們海寅拜託了～＊」

金秀賢：「因為海寅是個很清爽的人，所以工作人員們也涼爽一下吧！」

▼安普賢：「我媽媽要羨慕了，兒子的朋友竟是丁海寅。」

▼金南佶：「為海寅、沼玟，還有《媽媽朋友的兒子》所有工作人員加油！！」

丁海寅都一一在IG上認證好友送的咖啡車，特別的是，他和這些好友都不是因正式合作而結為好友。丁海寅2017年演《當你沉睡時》爆紅，同時引發網友討論他和李帝勳長相神似，他後來在採訪中透露自己是李帝勳粉絲，也喜歡李帝勳和秀智（《沉睡時》女主角）合作的《初戀築夢101》，說劇終要和秀智約李帝勳出來，隔年丁海寅和李帝勳就開始互送咖啡車曬友誼了，丁海寅還當過李帝勳見面會嘉賓、無酬演出李帝勳執導的短篇電影《Unframed》

丁海寅和金秀賢則是在《D.P：逃兵追緝令》（2021）片場認識的，據金秀賢在綜藝《Salon Drip》解釋，當時他是要探班公司後輩崔顯旭，意外發現和丁海寅是同齡人都是1988年生，導演牽線之下才交換聯絡電話並一起打高爾夫球結為好友。

丁海寅和安普賢呢？僅知兩人也是1988年生的同齡好友，沒有合作過但同場活動就會約見面，丁海寅與任時完去年拍攝的旅行綜藝《演員旅行中》中，也可看見安普賢傳訊息好奇他的旅行。比較尷尬的是，安普賢去年爆出和BLACKPINK Jisoo戀愛，因為丁海寅和Jisoo也是好朋友（拍攝《雪降花》結識），有媒體問丁海寅是不是媒人，丁海寅回答看新聞才知道，但自己本就不關心藝人緋聞，也祝福兩個人愛情。近日安普賢送丁海寅咖啡車，顯見友誼絲毫不受影響。另外，安普賢疑似客串了丁海寅演的新電影《辣手警探2》，電影預計9月在韓上映。

而金南佶，很可能是在2019年《大眾文化藝術賞》上認識，當時丁海寅和韓志旼一同以《春夜》出席，金南佶則和李荷妮和陳善圭以《熱血祭司》出席，有關係拍下兩邊主演坐在一起時互動相當好，會後丁海寅和金南佶、李荷妮和陳善圭交換電話。

只能喊一句「男神的朋友也是男神啊」！能不靠作品正式合作就能結為好友，丁海寅在演藝圈人緣真的相當好。

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