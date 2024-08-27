丁海寅擁好人緣！拍攝《媽媽朋友的兒子》，繼李帝勳金秀賢又收到安普賢金南佶咖啡車

丁海寅自拍攝《媽媽朋友的兒子》以來，就收到多個圈內好友應援的咖啡車，繼李帝勳和金秀賢後，是安普賢和金南佶，男神間的友誼令人稱羨！

丁海寅上月底收到李帝勳咖啡車，再來是金秀賢，近幾日則是安普賢與金南佶。安普賢寫下的話最有趣：「我媽媽要羨慕了，兒子的朋友竟是丁海寅。」丁海寅拍照還擺出「感謝抬愛」的恭敬姿勢。而金南佶除了送給丁海寅，也一並送給庭沼玟，兩人2010年合作過《壞男人》，《壞男人》還是庭沼玟出道作。

▼丁海寅先是為李帝勳電影《談判的技術》送咖啡車，不久換李帝勳為丁海寅《媽媽朋友的兒子》送咖啡車，李帝勳：「請多享用冰涼飲料和零食，我們海寅拜託了～＊」



하트요정은 커피차 인증샷에서도 하트 해주시고 우리의 따봉맨은 커피차 인증샷에서도 따봉 날리고 잇는 게 너무너무 웃김 ㅜㅜㅜ 그래서 정해인 이제훈 같작 어디까지 왔는데요 pic.twitter.com/UTrtRZbxfa — (@hxnnxse) July 29, 2024

▼金秀賢：「因為海寅是個很清爽的人，所以工作人員們也涼爽一下吧！」



240807 #정해인 인스타그램 스토리 업로드



88즈 김수현님이 보내주신 커피차 인증

올화이트 정해인 너무 예뿌잖아 … pic.twitter.com/qmkHt1Q9lv — 깅 (@xhghgx) August 7, 2024

▼安普賢：「我媽媽要羨慕了，兒子的朋友竟是丁海寅。」



배우 안보현님 커피차 선물



‘우리엄마는 좋겠다 아들친구가 정해인이라니’



커피차 인증하는 포즈 초딩인듯 pic.twitter.com/aDayT1KTpe (@wavemus1c) August 23, 2024

▼金南佶：「為海寅、沼玟，還有《媽媽朋友的兒子》所有工作人員加油！！」



배우 김남길님이 엄친아 촬영장에 커피차 보내주셔서 정해인 정소민 같이 인증샷 찍어줌 ... pic.twitter.com/yZVocs0Hy8 — 무영 (@full_moonx2) August 24, 2024

丁海寅都一一在IG上認證好友送的咖啡車，特別的是，他和這些好友都不是因正式合作而結為好友。丁海寅2017年演《當你沉睡時》爆紅，同時引發網友討論他和李帝勳長相神似，他後來在採訪中透露自己是李帝勳粉絲，也喜歡李帝勳和秀智（《沉睡時》女主角）合作的《初戀築夢101》，說劇終要和秀智約李帝勳出來，隔年丁海寅和李帝勳就開始互送咖啡車曬友誼了，丁海寅還當過李帝勳見面會嘉賓、無酬演出李帝勳執導的短篇電影《Unframed》。



이제훈 정해인 진짜 뭐지 pic.twitter.com/sjP53S0WDt — 오타쿠 (@noooolsup) July 31, 2024

丁海寅和金秀賢則是在《D.P：逃兵追緝令》（2021）片場認識的，據金秀賢在綜藝《Salon Drip》解釋，當時他是要探班公司後輩崔顯旭，意外發現和丁海寅是同齡人都是1988年生，導演牽線之下才交換聯絡電話並一起打高爾夫球結為好友。



최현욱 응원하러 디피 촬영장 왔다가 정해인이랑 친구 먹고 간 김수현 <- 뭐지이내잇몸찢어지는조합은 pic.twitter.com/4fCL775rd2 — fine~ (@notfinenu) March 19, 2024

丁海寅和安普賢呢？僅知兩人也是1988年生的同齡好友，沒有合作過但同場活動就會約見面，丁海寅與任時完去年拍攝的旅行綜藝《演員旅行中》中，也可看見安普賢傳訊息好奇他的旅行。比較尷尬的是，安普賢去年爆出和BLACKPINK Jisoo戀愛，因為丁海寅和Jisoo也是好朋友（拍攝《雪降花》結識），有媒體問丁海寅是不是媒人，丁海寅回答看新聞才知道，但自己本就不關心藝人緋聞，也祝福兩個人愛情。近日安普賢送丁海寅咖啡車，顯見友誼絲毫不受影響。另外，安普賢疑似客串了丁海寅演的新電影《辣手警探2》，電影預計9月在韓上映。



정해인이 안보현과의 사진을 공개하자 안보현 역시 자신의 SNS를 통해 정해인과의 사진을 공개했다. 사진 속 안보현과 정해인은 카메라를 향해 미소를 띄고 포즈를 취하고 있다. 정해인은 해당 게시물을 공유하며 그와의 끈끈한 우정을 보였다.#정해인 #JungHaeIn

https://t.co/kVQjrU7kbL pic.twitter.com/VTcS7HLNhg — Haru-Lee(❁ᴗ͈ˬᴗ͈) (@haru_child_JHI) July 21, 2022

오늘 나온 박선우 스틸컷

정해인 안보현 목격짤 바로 그 장면같다

22년 12월 크랭크인 후 23년 1월?에 찍힌 거니까 영화 초반 장면이 아닐까 궁예중.. pic.twitter.com/VCkTXg14mj — 깅 (@xhghgx) May 4, 2024

而金南佶，很可能是在2019年《大眾文化藝術賞》上認識，當時丁海寅和韓志旼一同以《春夜》出席，金南佶則和李荷妮和陳善圭以《熱血祭司》出席，有關係拍下兩邊主演坐在一起時互動相當好，會後丁海寅和金南佶、李荷妮和陳善圭交換電話。



只能喊一句「男神的朋友也是男神啊」！能不靠作品正式合作就能結為好友，丁海寅在演藝圈人緣真的相當好。

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