金南佶送安普贤咖啡车！一次还两台！玩谐音哏「眼里只有你」

安普贤今（17）日IG限时动态透露了，前辈金南佶替自己和《Spring Fever》全剧组送上应援咖啡车。

▼安普贤



▼金南佶



金南佶一次准备了两台咖啡车送给安普贤和安普贤正在拍摄的《Spring Fever》全剧组，除了咖啡车上「普贤啊，今天也要加油Fighting！」、「为《Spring Fever》所有演员及工作人员加油～♡」的标语之外，最左方展架上的字还用安普贤的名字玩起谐音哏「眼里只有你」（안보현谐音안 보여，안 보여意指「看不见」）。



▼安普贤登《只要有空，》时，刘在锡与柳演锡也不时玩起安普贤名字谐音哏



无法确定这对前后辈是如何牵线变得亲近，但金南佶和安普贤挚友丁海寅也有交情，‎去年丁海寅拍摄《妈妈朋友的儿子》时，金南佶和安普贤都曾分别送过咖啡车给丁海寅‎。X有网友说金南佶和安普贤是「自行车伙伴」。



김남길 의리의 커피차

김남길, 안보현은 바이크 메이트



ㅊㅊ 안보현배우 인스스 pic.twitter.com/27jpcMH1Ea — ʀᴇᴀʟ ʙʟᴜᴇ (@0rempore0) November 17, 2025

顺带一提，安普贤目前拍摄的《Spring Fever》（春日狂热）是与李主傧携手主演，改编自人气小说，故事围绕著神秘女教师「尹春」（李主傧 饰），与一位对她展开猛烈追求的热血男子「宣在奎」（安普贤 饰），是档爆笑恋爱剧。

