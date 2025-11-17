金南佶送安普贤咖啡车！一次还两台！玩谐音哏「眼里只有你」
明星   2025年11月17日   星期一20:35   草莓  

（封面图源：安普贤IG@bohyunahn截图）

安普贤今（17）日IG限时动态透露了，前辈金南佶替自己和《Spring Fever》全剧组送上应援咖啡车。

▼安普贤


▼金南佶


金南佶一次准备了两台咖啡车送给安普贤和安普贤正在拍摄的《Spring Fever》全剧组，除了咖啡车上「普贤啊，今天也要加油Fighting！」、「为《Spring Fever》所有演员及工作人员加油～♡」的标语之外，最左方展架上的字还用安普贤的名字玩起谐音哏「眼里只有你」（안보현谐音안 보여，안 보여意指「看不见」）。
（图源：安普贤IG@bohyunahn截图）（图源：安普贤IG@bohyunahn截图）（图源：安普贤IG@bohyunahn截图）

▼安普贤登《只要有空，》时，刘在锡与柳演锡也不时玩起安普贤名字谐音哏
（图源：friDay影音@《只要有空，》截图）

无法确定这对前后辈是如何牵线变得亲近，但金南佶和安普贤挚友丁海寅也有交情，‎去年丁海寅拍摄《妈妈朋友的儿子》时，金南佶和安普贤都曾分别送过咖啡车给丁海寅‎。X有网友说金南佶和安普贤是「自行车伙伴」。

顺带一提，安普贤目前拍摄的《Spring Fever》（春日狂热）是与李主傧携手主演，改编自人气小说，故事围绕著神秘女教师「尹春」（李主傧 饰），与一位对她展开猛烈追求的热血男子「宣在奎」（安普贤 饰），是档爆笑恋爱剧。

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

