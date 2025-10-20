帥過新郎？BTS Jin現身郭Tube婚禮：賓客全變粉絲！，整場焦點都在他身上

韓國最狂旅行YTR郭Tube（本名郭準彬）11日下午在首爾汝矣島飯店完婚，迎娶小5歲的素人公務員女友，更驚喜的是新娘子已經「有喜」啦！這場婚禮雖然低調不公開，卻驚現「演藝圈國家隊」等級賓客陣容，連BTS防彈少年團的Jin都帥氣現身，被網友笑稱根本是「最帥鬧場嘉賓」！

為了人生大事，郭Tube特別減重14公斤，穿上筆挺西裝展現清瘦帥樣，讓親友們眼前一亮。 婚禮由藝人全炫茂擔任主持人，旅行YTR夥伴Pani Bottle致賀詞，美聲女團Davichi獻唱祝歌，排場完全不輸明星！



最讓粉絲暴動的是，忙碌的「世界彈」成員Jin竟然抽空到場祝福，逆天顏值在賓客中閃閃發光，被網友封為「最養眼賓客」。 藝人柳賢慶更在IG狂曬影片，抓著新郎的手高舉歡呼：「郭同學結婚啦！萬歲！！」



現場星光熠熠包YTR兼藝人Pungja、體育解說員朴文成、Webtoon作家兼藝人旗安84、模特兼藝人朱宇宰、演員李準、安普賢、姜基榮（姜其永）、笑星鄭在亨、Webtoon作家朱浩民等、綜藝人池睿恩等，根本是韓國藝能界大聚會！



據悉小倆口原本計畫明年5月結婚，因新娘懷孕喜訊提前辦婚禮，雙喜臨門甜蜜滿點！

