《黑白大廚2》終於開播：用超強剪輯與卓越內容克服爭議！白種元鏡頭出乎意料地少

曾站在輿論風口浪尖的「國民料理師」白種元回來了，他再次坐上評審席。Netflix 熱門綜藝節目《黑白大廚：料理階級大戰2》正面迎戰這場充滿壓力的回歸，選擇不將焦點放在白種元身上，而是徹底聚焦在「味道」與「人」，為新一季揭開序幕。

《黑白大廚2》開播前便瀰漫著一股微妙的緊張感。上一季成功的核心評審白種元，在經歷社會性爭議後迎來首度節目回歸。他在今年初接連捲入「火腿」價格與品質爭議、The Born Korea 原產地標示違規及農地法違反疑雲、食品標示問題等風波，公眾信任度大幅下滑。相關事件甚至發展到警方舉報，影響層面相當廣泛，部分節目也因此延後編排或進行內部調整。



而他回歸的節目正是《黑白大廚2》。對製作團隊而言，壓力可想而知。第一季的成功關鍵——「白種元的存在感」，在本季反而可能成為反效果的風險因素。然而製作組選擇徹底轉向，將白種元從敘事核心退居為「冷靜評審結構中的一環」。



白鐘元的鏡頭出乎意料地少，幾乎沒有玩笑或誇張反應。即使開口，也只評價「味道」與「料理邏輯」。除評審講評外，畫面更多集中在參賽者身上；白種元與安成宰因為歷經第一季，更以嚴格標準被定位為「嚴正的評審者」。雖然剪輯團隊可能有意避開爭議，但最終這項策略被證明是有效的：他們讓觀眾感到信任而非不適。



第二季真正的力量在於「人」。這一季不只是高手對決，而是以「熟面孔的真正實力驗證」為核心概念運作。曾在 KBS《社長的耳朵是驢耳朵》、tvN《第六感》、《劉Quiz on the Block》、MBC《玩什麼好呢？》等綜藝中露面的主廚們大量登場，這次不再是「上節目的廚師」，而是以「料理人」的身份接受評價。透過料理重新確認這些熟悉名字的實力，成為本季最鮮明的差異點。



此外，新規則「隱藏白湯匙」的登場，進一步放大緊張感。白湯匙們再次接受挑戰，從第一回合起就與黑湯匙主廚在相同條件下競爭；他們的存活與否，將直接影響黑湯匙主廚的命運，為第一季熟悉的對戰結構注入新的裂痕與刺激。



然而，讓《黑白大廚2》真正活起來的，仍是料理人們分享的人生故事，每一位廚師的背景都宛如一部短劇，甚至一度讓觀眾落淚。第一季幾乎要到決賽才浮現的人性溫度，在第二季首播就全面展開，加速了觀眾的投入感。若說第一季的魅力在於「發掘隱世高手」，那麼第二季則是「重新確認熟悉味道」，並訴說藏在料理背後的人生。



《黑白大廚2》已成為一檔不靠話題、而以內容取勝的節目。它選擇承擔爭議人物，卻不進行過度消費，而是用內容本身克服一切，是料理綜藝回歸「人」與「味道」本質的教科書級案例。

為了僅憑味道翻轉階級的隱世高手「黑湯匙」主廚們，與守護地位的大韓民國頂級明星主廚「白湯匙」之間展開的火花四射料理階級大戰——《黑白大廚2》每週二於 Netflix 公開。



