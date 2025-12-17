太侮辱人！朴娜勑與經紀人決裂內幕曝光：豪宅失竊案演成宮心計，前男友設局「騙員工個資」當賊辦

韓國綜藝主持人朴娜勑（朴娜萊）近日捲入「對經紀人耍大牌、職場霸凌」爭議，而外界也逐漸拼湊出整起風波的導火線，竟是今年4月朴娜勑家中發生的竊盜案。 朴娜勑方面當時竟將身邊工作人員視為小偷嫌疑人，並將其個人資料提交給警方，導致團隊關係徹底破裂。

YouTuber李鎮浩在最近上傳的「朴娜勑55億韓元住宅竊盜案真相」的影片中揭露：「今年4月發生的朴娜勑竊盜案，正是（經紀人提出問題的）決定性事件。」李鎮浩指出竊案發生隔天，朴娜勑的前男友A某向警方報案。 當時朴娜勑雖未受傷，但包括高價珠寶在內的多件物品遭竊，損失金額據傳達數千萬韓元。 由於當時出現「內部人員作案嫌疑」的報導，引發軒然大波。

當時能進出朴娜勑住所的內部人員，包括2名經紀人與1名造型師，共3人。 問題在於這3人均未簽訂勞動契約，也沒有四大保險（即韓國社會保險）。李鎮浩分析：「如果其中一人被確認為真兇，那麼『連勞動契約都沒簽的員工竟能自由進出住宅』這件事本身，對朴娜勑來說無疑是致命打擊。」他接著透露：「於是A某出面，以『為了簽訂勞動契約需要』為由，向2名經紀人和造型師索取親筆寫下的姓名、身份證字號、住址等個人資料。這3人以為真的是為了簽約，便順從地親手寫下相關個人信息。 然而A某卻將這些個人資料作為本案嫌疑人的參考資料提交給了警方。」



李鎮浩也還原了經紀人與造型師如何發現此事。 他表示：「最初報案人是A某。 當時竊盜案被大幅報導，若A某身份曝光，可能引發朴娜勑的戀愛緋聞。 因此A某將聯繫權限轉移，稱『以後與調查官的溝通，還是透過經紀人比較好』。 之後經紀人直接聯繫承辦調查官，請對方『有關調查內容請告知我』，卻從調查官那裡得到『你們本身也在嫌疑名單上，無法轉為報案人身份』的回覆。」

李鎮浩強調這些行動都是出自A某的意圖，並表示：「當事人們得知自己以為是為了僱傭契約而提供的個人資料，竟被用作懷疑自己的證據，感到極大的背叛感。」最終實際調查結束後，被捕的嫌犯是與朴娜勑毫無關係的第三方外部人士。李鎮浩分析，在此過程中經紀人們的勞動契約與四大保險問題，雖已在內部被凸顯，卻遲至9月才獲得解決，這一點讓經紀人們徹底心寒，成為無法挽回的關鍵。



另外，影片中李鎮浩還提及前經紀人們離職時要求的金額約為公司營收的10%，換算下來大約落在 4~5 億韓元左右，這樣的要求「與其說是單純的威脅或勒索，不如說更接近一開始就約定好的分潤結構，現在只是要求結算」。 對於年營收動輒數十億、同時還持有價值數十億不動產的頂級綜藝主持人來說，這筆錢當然不是小數目，如果在一開始就妥善處理，「或許反而能成為守住演藝事業的一筆『保險費』」。 如今選擇強硬對抗，所付出的代價正變得愈來愈沉重。



整起事件從一樁竊案，揭開了知名藝人與工作團隊之間長期的權利不對等與信任破裂，在韓國演藝圈投下一枚震撼彈。

