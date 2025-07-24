下半年最爆笑浪漫韓劇來襲！《Spring Fever》看安普賢如何狂追冰山女教師李主儐

tvN全新電視劇《Spring Fever》（暫譯）將於今年下半年首播，主演陣容由實力派演員安普賢與李主儐擔綱，預計帶來一場充滿反轉與笑點的粉紅系浪漫喜劇。 該劇改編自人氣網絡小說，劇情與角色設定話題十足。

劇情圍繞一位關閉心門、遠離都市、隱身鄉間小學任教的神秘女教師「尹春」（李主儐 飾），與一位對她展開猛烈追求、行事出人意表的熱血男「宣在奎」（安普賢 飾）之間展開的爆笑戀愛故事。

安普賢飾演的「宣在奎」是個行徑大膽、舉止奇特，經常讓整個村莊雞犬不寧的「風雲人物」。 他外表粗獷、擁有壯碩身形與「黑道感」初印象，實際內心卻純情專一，對愛情忠誠執著。



安普賢過去曾在《財閥X刑警》、《軍檢察官多伯曼》、《柔美的細胞小将》等劇中展現多元演技，此次挑戰結合動作、浪漫與喜劇元素的角色，並將首次嘗試使用方言演出。

李主儐飾演的「尹春」，原本是首爾一間深受學生與家長喜愛的人氣教師，卻因某段過去決定離開都市生活，獨自來到一所鄉村小學任教。 她神秘的背景引發村民們的好奇與各種揣測。 李主儐曾出演《淚之女王》、《離婚保險》等熱門劇集，擅長將角色層次立體化，這次將詮釋一位逐漸重拾陽光與自信的女性角色。



製作團隊表示：「劇中每個角色都有鮮明有趣的個性，搭配溫暖的海邊小鎮氛圍，將帶來療癒人心的故事。 我們對安普賢與李主儐之間的爆笑愛情火花也非常期待，請觀眾拭目以待。」

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