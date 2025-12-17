徐玄振回歸小螢幕新作《Love Me》導演介紹本劇主題：想告訴大家如何愛自己

JTBC週五將播出的新電視劇《Love Me》改編自瑞典同名的電視劇，是由《妳和其餘的一切》《愛情的理解》《你喜歡布拉姆斯嗎》等知名作品的導演趙英民的新作，導演以細膩的感情線與人物關係受到觀眾們的喜愛，並由徐玄振、李施優、劉宰明等演員共同演出。

所謂「失去之後的愛」這種不易表現的情感，在不同的世代以不同的情感故事來擴張，最適合在這冷冷的冬季觀賞這種溫暖的、寫實的愛情模樣，備受觀眾們的期待。而趙英民導演也親自為《Love Me》說明了主題意義，以及在各世代差異所代表的意義，以及這些演員們的偕同效應與關鍵看點。



導演表示，劇中的各個角色都有著現實面，就在我們的日常生活實際會遇到的人們，他們的情感與性格也都將自然地觸動著觀眾們，每個角色的故事各自擁有著惆悵與傷痛，但其中仍能適度地保有喜劇的要素，均衡存在這部作品中。反映出我們的生活中所擁有的各種喜怒哀樂，這一點應該會是本劇的魅力所在。還有劇名《Love Me》看似要求周圍的人來愛我，但其實這更貼近於自己對自己所說的話，也就是希望傳達給大家「愛自己」的訊息，漸漸接受自己的不完美，最終完全學會如何愛自己。



《Love Me》與一般的愛情劇有何不同之處？如果一般的愛情故事遵循著命運般的敘事，《Love Me》描述的則是現實面的愛情，就像大家周圍常見的戀愛故事一樣，描述了從生疏，到充滿情感，非常平凡的日常生活中所綻放的愛情瞬間。導演更稱讚徐玄振、李施優以及劉宰明對於角色的投入程度，幾乎就像是真正的一家人，在拍攝與編輯的過程中，導演也更加確認這部作品遇到了最好的演員們。



每個人在世界上，都以某人的兒女、某人的另一半、某人的朋友、某人的父母而生活著，這些關係雖然各自都擁有美好的時刻，當然也會帶來煩惱與吃力的狀況，在這些過程中，有時還需要面對自己的個性與脾氣，即便如此，希望透過這部作品《Love Me》讓大家回顧為什麼我們需要身邊的人，為什麼需要和他們在一起，也希望大家重新珍視自己身邊的所有人。



