1月必追新劇《春日狂熱》！安普賢直球追愛、李主儐築牆防守，甜度爆表的羅曼史來了～

tvN 全新月火劇《春日狂熱》（Spring Fever）公開心動海報，講述性格冷漠的鄉間小學老師 尹春（李主儐 飾）遇上熱情似火的男子 宣在奎（安普賢 飾），兩人因春日氣息而悸動的爆笑愛情故事。

《春日狂熱》由深受信賴的大勢演員安普賢、李主儐，與創下 tvN 月火劇歷代最高收視的《和我的老公結婚吧》導演朴元國攜手打造，自開播前便備受熱烈關注。早先第一版海報就相當吸睛，還沒開播就讓人感受到滿滿的粉紅氛圍，真的是太相配了～！！



其中，《春日狂熱》方面於今天 10 日公開了完整呈現安普賢與李主儐之間「直球與築牆」關係性的花盆海報。兩個毫無預警闖入彼此人生的人，將帶來什麼樣的「春風羅曼史」，觀眾們的期待值也隨之高漲。

公開的海報中，以學校外牆為背景，呈現了在奎與春一起站著的模樣。在奎托著下巴坐在椅子上，若無其事地將一盆繫著緞帶的花盆，遞給站在他身旁的尹春。



獨特的在奎行動令人會心一笑，而尹春則因為這份突如其來的禮物而滿心悸動。究竟無法預測、直進型的男主會用什麼方式融化女主的心？兩人之間的故事令人愈加好奇。



對此，製作組表示：「透過雙人花盆海報，我們想直觀呈現在奎想要突破『築牆模式』的尹春、無畏地傳達自己心意的能量，還有兩人令人心動的肢體化學反應。」並補充說：「請期待這兩位截然不同的人物，其關係將如何變化。」



新劇《春日狂熱》預計於 2026 年 1 月 5 日晚間 8 點 50 分首播。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞