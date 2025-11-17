為製作新歌李泳知關閉IG！時隔一個多月重返IG的真正理由：因為被粉絲們騙了 XD

粉絲們也只是希望李泳知繼續使用 IG 啦！

李泳知近日在 IG 限時動態寫下：「我已經幾個月沒玩 Instagram 了，我的帳號終於回來了，有在等我嗎？」接著她說：「大家都等了很久吧？我準備了很多好聽的歌曲。」預告了回歸。



但是李泳知馬上告白說：「事實上 Instagram 已經有一個月沒使用了，但是粉絲們說如果繼續停用的話，帳號可能會被刪除，所以非常害怕。」後來有網友回覆他「暈 瞎說」，當李泳知發現粉絲們說是謊言時，她也說：「就是啊！一下子就被騙了，瘋了。」



而最近在 X（推特）還有一個小插曲，有黃牛在販賣李泳知的手機號碼、KakaoTalk等，李泳知直接這則轉發貼文並回覆：「如果直接問我就好，我會告訴你的！」這也讓網友紛紛表示：「太好笑了」、「但是發訊息給她，她不會回覆耶」、「不愧是李泳知」、「要她的手機號碼幹嘛？她不會回訊息的」等等。



另外，李泳知2019年通過《高等Rapper3》被大眾所熟知，之後在《Show Me The Money 11》中奪冠，證明自己的實力。最近以出眾的 Sense 和綜藝感，活躍在綜藝節目中，還有著「韓國MZ世代總統」的稱號。

