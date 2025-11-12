NewJeans成員Minji、Hanni、Danielle也宣布回公司！ADOR回應：「正在確認中！」

繼 Haerin 和 Hyein 之後，NewJeans 另外3名成員 Minji、Hanni、Danielle 也表明要回經紀公司 ADOR 的立場。

Minji、Hanni、Danielle 今日（12日）傍晚發表正式立場表示：「最近我們經過慎重的考慮，決定重返 ADOR。」他們補充說：「由於有一名成員現在在南極，導致我們的公告發布晚了，但是現在 ADOR 方面還沒有回覆，所以不得不另外通知，以後我們也會以真誠的音樂和舞台與大家見面，謝謝。」對此，ADOR 則回應：「正在確認三名成員的回歸意向。」



今日下午， ADOR 方面表示：「NewJeans 成員 Haerin 和 Hyein 表明將繼續與 ADOR 一起活動的意向。」



NewJeans 成員於去年11月29日召開緊急記者會，表示與 ADOR 的信任關係已經完全破裂。同時，還宣佈將解除與 ADOR 的專屬合約。對此， ADOR 在今年1月以 NewJeans 成員爲對象，提出專屬合約有效確認訴訟和阻止成員們獨立活動爲宗旨的假處分申請。



首爾中央地方法院民事合議第41部（庭長法官鄭會日）於10月30日宣判 ADOR 對 NewJeans 五名成員提出的「專屬合約有效確認訴訟」中，做出 ADOR 勝訴的判決，並裁定訴訟費用由 NewJeans 負擔。在勝訴時，ADOR 曾表示：「已經做好為 NewJeans 發行正規專輯的準備，正在等待中。將通過與藝人的討論，為早日回到粉絲身邊做出最大的努力。」



