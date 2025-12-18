朴寶劍促成《請回答1988》10週年聚會！10年後依舊是「愛哭寶劍」，李東輝大讚他人品「太神聖了」

朴寶劍真的配得上「零負評男神」稱號，李東輝、羅PD輪番稱讚不停！

日前《請回答1988》李東輝和高庚杓作為嘉賓出演 YouTube 頻道《十五夜》的直播，分享了10週年綜藝的花絮。直播中，他們提到這次10週年聚會是朴寶劍在子女的群組中提議而開始的。時機正好，父母們也在群組中提議見面，所以促成這個聚會。

之後，李東輝還爆料這次拍攝時高庚杓時一直在哭，結果高庚杓又爆料朴寶劍應該哭得更多吧！李東輝就說：「那位（朴寶劍）朋友...10年來一直在哭， 《請回答1988》拍攝初期我們還不是很熟，當時就想爲什麼哭得那麼厲害。後來慢慢變熟、越來越了解他之後，就覺得那位朋友真的很單純，真的是不可侵犯的領域，太神聖了！」



李東輝繼續說：「罵寶劍的人...那個人應該被挨罵，朴寶劍最棒！感覺他一出現背景音樂會自動響起聖歌。這次拍《請回答1988 10週年》時也感受到了，我們像是接受教育一樣，再次變得很乾淨，就像再回到拍攝現場一樣。」羅PD表示：「10年前我們還會半開玩笑地說『那位朋友很快就會被世俗所污染』，但寶劍不管是當時還是現在都一樣。」



將即在19日首播的《請回答1988 10週年》是講述電視劇《請回答1988》成員們爲迎接10週年而出發的2天1夜旅行的綜藝節目，包括10週年 MT 在內，將展現喚起雙門洞胡同傳奇回憶的多種內容。此外，演員們還錄製全新版本的 OST，朴寶劍演唱的〈每天和你〉將在19日公開、「雙門洞的媽媽們」演唱的〈你不用擔心〉和「雙門洞的孩子們」演唱的〈 惠化洞〉則在26日公開。



