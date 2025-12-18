【含劇透】全球Top 2神劇，看完只剩沉默！《認罪之罪》的震撼反轉……三名兇手交織而成的悲劇

Netflix 原創韓劇《認罪之罪》上線後聲勢驚人，短短 3 天就衝上 Netflix 全球 TOP 10（非英語影集）第 2 名，在海內外掀起熱烈討論。 由全道嬿、金高銀領銜主演，憑藉火花四射的對手戲與層層反轉的劇情，成功抓住觀眾目光，而直到最後一刻才揭曉的真兇身分，更讓不少觀眾直呼「被騙到最後」。

最終幕後黑手曝光，動機竟因「一句話」殺人？

全劇最大謎團——金高銀飾演的「牟恩」真實身份揭曉，她原是2019年在泰國清邁從事醫療服務的「姜所海」，因妹妹遭富二代高世勳性侵影片外流自殺、父親隨之病逝，在疫情中絕望的她，接受瀕死女孩「牟恩」提議，藉車禍詐死換得新身份，展開精密復仇。



而掀起整場風暴的畫家李基大命案，真兇竟是律師陳永仁的妻子崔秀妍！殺人動機令人咋舌：只因李基大批評陳永仁捐贈給學校的畫作「是模仿後輩作品」，感到受辱的崔秀妍要求道歉被拒，竟衝動殺人。 連陳永仁事後都坦言：「這哪是值得殺人的事？」——一場由虛榮心引發的悲劇，卻讓無辜的全道嬿（飾 安允秀）背負殺夫罪名，捲入權力鬥爭的煉獄。

至於性侵加害者高世勳的死亡，兇手正是陳永仁本人。 原本崔秀妍的罪行意外被嫁禍給安允秀，讓陳永仁夫婦鬆了一口氣，沒想到牟恩坦白後，安允秀開始追查真相，讓他們感受到威脅。 兩人試圖引導安允秀親手殺死高世勳，藉此刺激高東旭的復仇情緒，但安允秀選擇放過對方，最終陳永仁親自動手行兇，並偽裝成安允秀犯案，雖一度成功誤導眾人，卻仍被牟恩揭穿真相，迎來毀滅性的結局。



三大兇手背後：「特權傲慢」與「司法扭曲」釀成的血案

《認罪之罪》最終揭示三名殺人者的存在——殺害李基大的崔秀妍、殺死牙醫夫婦的牟恩，以及親手殺死高世勳的陳永仁。 三條命案彼此交錯，讓安允秀一步步被推向冤罪深淵。 其中，檢察官白東勳（朴海秀 飾）的傲慢與偏執，更凸顯體制如何將普通人逼成「女巫狩獵」的祭品。 觀眾痛心感慨：「握有權力的機關，原來如此輕易就能毀掉一個人。」



演員陣容被封「演技教科書」

全道嬿細膩詮釋被指控殺害丈夫、走投無路的安允秀，層層堆疊的情緒令人屏息; 金高銀則以極度克制、冷靜的方式演出隱藏情感、執行復仇的牟恩，獲得一致好評。 朴海秀飾演的偏執檢察官白東勳，同樣以強烈壓迫感留下深刻印象，不少觀眾直言：「他的檢察官角色讓人不寒而慄」、「討厭卻印象深刻！」。整部劇看下來，儘管部份觀眾認為「殺人動機略顯薄弱」，但三人演技已撐起全場震撼。



《認罪之罪》不只講述復仇，更赤裸刻畫權力的傲慢與無辜者的掙扎，留下無盡反思。

