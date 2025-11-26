NewJeans粉絲群預告卡車示威！抗議公司模糊態度，要求保護藝人

女團 NewJeans 近期復出計劃引發粉絲間爭議，隨著成員陸續表態想要復出，部份粉絲團體對所屬公司 ADOR 及母公司 HYBE 的態度不滿，怒批「對藝人保護不足、還放任惡意擴散謠言」。

自稱「NewJeans Truck 總攻團」的粉絲團於日前發聲明表示，「藝人復出本是粉絲期盼的喜訊，但回來的卻是公司模糊的態度與扭曲的媒體操作。」他們痛批不負責任的報導將藝人推到輿論風暴的中心，呼籲公司立即履行保護藝人基本責任，停止無謂的輿論戰，並公開透明的法律行動結果。

粉絲團更強調，Minji、Hanni、Danielle、Haerin、Hyein五位成員的人格權必須受到保障，並要求公司採取「即刻且可見的保護措施」。 還指出「當藝人置身於輿論攻擊的洪流時，公司的沉默等同於放任甚至縱容。」同時粉絲團要求公司對散布惡意謠言的帳號採取實質處罰，包括追查、提告及帳號封鎖，必須讓粉絲看到結果，而非走過場。



粉絲團也表示將持續支持五位成員，強調「無論發生什麼，我們都會堅定站在 Minji、Hanni、Danielle、Haerin、Hyein 身邊」，並透露正在籌備「NewJeans粉絲卡車抗議」，收集粉絲提供的標語和訊息。

不過，NewJeans復出消息也遭到同屬HYBE的女團LE SSERAFIM及ILLIT粉絲團的抗議，兩團粉絲群曾於前幾日在首爾HYBE總部前進行卡車示威，呼籲公司保護旗下藝人，反對NewJeans復出，並指出與其他團體和解不可行。





20일 그룹 르세라핌과 아일릿의 중국 팬덤이 하이브 사옥 앞에서 뉴진스의 어도어 복귀에 반발하며 트럭시위를 열었음. 앞서 민희진 전 대표의 경영권 분쟁, 뉴진스의 전속 계약 해지 통보 과정에서 아일릿과 르세라핌이 언급되며 레이블 간 갈등 생겼었기 때문.



由於各方對復出消息與法律應對態度的立場不一致，NewJeans復出計劃的公告延遲，加劇了粉絲間的對立與爭議。

