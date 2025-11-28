閔熙珍與NewJeans切割？稱成員解約、Hanni出席國政監察不是她指使，網：「不是媽媽嗎？」

閔熙珍繼今年9月的辯論之後，27日再次作爲證人出席並表明立場，她還提到 NewJeans 成員們非常聰明。

27日，首爾中央地方法院民事合議31部（審判長南仁秀）舉行閔熙珍和 HYBE 股東之間確認解除合約及閔熙珍以 HYBE 爲對象提出的以260億韓元出售選擇權請求訴訟第3次辯論。



對於 NewJeans 宣佈解除與 ADOR 的專屬合約、出演香港演唱會和註冊 NJZ 商標等被指為是幕後主使，閔熙珍說：「NewJeans 成員們非常聰明，不是誰指示就去做事的孩子。我覺得太侮辱人了，因為我從來沒有指使過他們這樣做。」



而 Hanni 在去年10月作爲參考證人出席2024韓國國會國政監察，Hanni 聲稱他受到 HYBE 的不公正對待。對於當時的情況，閔熙珍表示：「Hanni 一個人參加國政監查很可憐，我當時是公司內部理事，甚至還想一起去，希望大家不要把成員們當成是傻瓜。」





閔熙珍還提到 ILLIT 剽竊 NewJeans 的疑惑，他說：「 ILLIT 的預告片出來後，NewJeans 的父母聯繫我。NewJeans 成員的父母說『我的朋友看到 ILLIT 照片後，以爲是 NewJeans ，甚至問我爲什麼沒有女兒』。」閔熙珍表示：「怎麼能這樣明目張膽地抄襲和蔑視呢？我對房時爀議長說『把我帶過來的理由就是盡情抄襲我的東西嗎 你以爲我在裏面什麼都做不了嗎？』。」



這也再次在韓網引發熱烈討論，韓網友：「所以 NJZ 帳號上發佈的那些藝術品、周邊設計也是成員們做的嗎」、「閔熙珍不是 NewJeans 的媽媽嗎？怎麼能這樣做呢」、「利用價值結束了嗎」、「沒有閔熙珍怎麼能出新歌，開演唱會，註冊 NJZ 商標呢」、「我很好奇 ADOR 會不會收3個人」、「NewJeans 說6個人是一體的」、「果然很自信啊」、「表面上裝作不是的樣子，現在劃清界限了」、「媽媽這是怎麼了」、「真的好厲害啊！在各個方面」、「你是代表怎麼能聽父母的話呢？像話嗎？」、「NewJeans 的粉絲們看到這個說什麼了」等等。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞