[好片推薦]《放飛旅行團》高中好友底類十多年的泰國之行終於出發！車銀優未能同行原因藏洋蔥

[無雷]由姜河那、金英光、姜泳錫、車銀優與韓善伙所主演的《放飛旅行團》，描述6歲起就認識的好朋友們，隨著高中即將畢業，有一位好朋友即將移民，而他們決定一起來一趟海外旅行！好不容易計畫很久，這個旅程卻在他們30歲的時候才真正成行，並且展開一場難以想像，驚心動魄的旅程。

電影一開頭就從車銀優所飾演的安延民為主要視角，由他來一一介紹他的好朋友們，包含了學霸泰政（姜河那飾），怪咖道振（金英光飾），被家裡強迫篤信佛教的金福（姜泳錫飾），還有一位不斷黏著泰政的鈺心（韓善伙飾），也由於延民即將移民到紐西蘭，他的夢想就是希望能參與自己最喜歡的DJ在泰國所舉辦的音樂會，於是他們四人想盡辦法說服自己的父母，讓他們同意這一趟旅行。



四個小屁孩好不容易準備好了旅遊的心情，卻在中途因為沒趕上巴士而無法成行。經過了許多年，泰政進了職場成為議員助理，道振受到太大刺激而罹患精神疾病，金福則是還沒有正式的工作，時間隔了那麼久，雖然少了移民的延民，大家還是許願能夠一起去一趟泰國潑水音樂會，於是泰政也暫時放下了工作一起出發，沒想到在飛機上遇見了甩也甩不開的鈺心，而想念延民的道振還帶著延民的人形娃娃一起出國，讓大家完成多年前的心願。



這趟泰國之行真的笑料不斷，從一開始的機場接送就搭上贓車惹上麻煩，想甩掉鈺心到夜店玩樂，卻又有意想不到的狀況發生，再度鬧上警局。最後雖然也完成了心願，參加了知名DJ所舉辦的音樂節，沒想到卻又誤喝了飲料，差點成為器官販子的下手對象…而在電影的最後，也才揭曉為什麼一群人帶著延民的人形娃娃同行，背後原因真的太催淚，請大家一定要進戲院揭開這個真相。



由電影《30日》的導演南大中再度與姜河那合作打造的喜劇《放飛旅行團》，一如導演以往的風格，故事節奏明快，笑點又多，整部電影讓大家笑聲不斷，沒想到最終還來個感人大反轉，讓大家的情緒急轉直下，充滿感動。《放飛旅行團》將於11月14日正式在台上映。



