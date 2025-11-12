ADOR公告NewJeans成員Haerin、Hyein回公司！「進行充分的討論後，決定尊重法院的判決、遵守專屬合約」

今日（12日）經紀公司 ADOR 通過正式立場表示：「NewJeans 成員 Haerin（諧潾）和Hyein（惠仁）表明將繼續與 ADOR 一起活動的意向。」

ADOR 解釋說：「兩位成員和家人經過深思熟慮和進行充分的討論後，最終決定尊重法院的判決並遵守專屬合約。」接著 ADOR 還表示：「爲了讓 Haerin 和 Hyein 能夠順利地進行演藝活動，將盡最大努力。希望粉絲們能給予溫暖的支持，鄭重囑咐大家不要對成員們進行臆測。」

ADOR 與 NewJeans 的矛盾在去年正式開始， NewJeans 主張 ADOR 方面違反專屬合約，因此宣布解約並開始獨立活動，還公開新的團名「NJZ」等。對此，ADOR 反駁說與NewJeans 的專屬合約仍然有效，並提出以阻止成員們獨立活動爲宗旨的假處分申請。



在上個月底，法院認爲在 ADOR 以所有 NewJeans 成員爲對象提出的專屬合約有效確認訴訟中，專屬合約仍然有效，並裁定訴訟費用由 NewJeans 負擔。當時，NewJeans 方面立即預告上訴，但是隨著5名成員中的 Haerin 和 Hyein 表明回歸的意向，因此又進入新的局面。



