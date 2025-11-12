NewJeans成员Minji、Hanni、Danielle也宣布回公司！ADOR回应：「正在确认中！」

继 Haerin 和 Hyein 之后，NewJeans 另外3名成员 Minji、Hanni、Danielle 也表明要回归经纪公司 ADOR 的立场。

Minji、Hanni、Danielle 今日（12日）傍晚发表正式立场表示：「最近我们经过慎重的考虑，决定重返 ADOR。」他们补充说：「由於有一名成员现在在南极，导致我们的公告发布晚了，但是现在 ADOR 方面还没有回覆，所以不得不另外通知，以后我们也会以真诚的音乐和舞台与大家见面，谢谢。」对此，ADOR 则回应：「正在确认三名成员的回归意向。」



今日下午， ADOR 方面表示：「NewJeans 成员 Haerin 和 Hyein 表明将继续与 ADOR 一起活动的意向。」



（相关报导：ADOR公告NewJeans成员Haerin、Hyein回公司！「进行充分的讨论后，决定尊重法院的判决、遵守专属合约」）

NewJeans 成员於去年11月29日召开紧急记者会，表示与 ADOR 的信任关系已经完全破裂。同时，还宣布将解除与 ADOR 的专属合约。对此， ADOR 在今年1月以 NewJeans 成员爲对象，提出专属合约有效确认诉讼和阻止成员们独立活动爲宗旨的假处分申请。



首尔中央地方法院民事合议第41部（庭长法官郑会日）於10月30日宣判 ADOR 对 NewJeans 五名成员提出的「专属合约有效确认诉讼」中，做出 ADOR 胜诉的判决，并裁定诉讼费用由 NewJeans 负担。在胜诉时，ADOR 曾表示：「已经做好为 NewJeans 发行正规专辑的准备，正在等待中。将通过与艺人的讨论，为早日回到粉丝身边做出最大的努力。」



