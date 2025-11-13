逆轉！是Hyein父親力挽狂瀾：拒解約、告老婆、「救」NewJeans ！ 5人重返ADOR

韓國人氣女團 NewJeans 近來陷入與所屬公司 ADOR 的合約糾紛，團體前途撲朔迷離。 然而，12日下午情勢出現戲劇性轉折——ADOR正式宣佈，Haerin與Hyein 已表明願意回歸公司，繼續在ADOR旗下活動！

ADOR方面表示：「Haerin和Hyein與家人經過長時間的討論，最終決定尊重法院判決，遵守專屬合約，繼續與ADOR同行。」公司也強調，將全力支持兩位成員順利恢復演藝活動，並呼籲粉絲給予溫暖的支持，同時請外界避免不實揣測。

這一消息震撼娛樂圈，因為就在上月30日，NewJeans才在與ADOR的合約糾紛一審中敗訴，並透過律師表明「不會回到ADOR」且將提出上訴。 沒想到短短兩週後，情勢急轉直下，NewJeans有望以「兩人組合」形式重啟活動，讓粉絲直呼「彷彿當年東方神起2人時代重現！」



據悉，此次關鍵人物是成員Hyein的父親。 韓媒「New Daily」獨家透露，他從一開始就反對與ADOR解約，甚至為了確保女兒能回歸公司，不惜與妻子就「法定代理權」問題打起民事官司。 最終，他成功說服Hyein及隊友Haerin，一同選擇「回歸」而非「出走」。

12日晚，Minji、Hanni、Danielle三位成員也透過官方聲明表示：「經過慎重討論後，我們決定回歸ADOR。由於有一位成員目前正在南極，訊息傳遞稍有延遲，但因未收到ADOR方面的回覆，只好先行單獨發表立場。今後我們會以真誠的音樂與舞台再次與大家見面，謝謝大家。」



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞