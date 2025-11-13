【雙金事件追蹤】「數千張照片」全是假的？金秀賢律師駁斥一連串不實爆料：根本不存在，也不可能存在

演員金秀賢方面再度針對已故女演員金賽綸相關爭議發聲，嚴正否認外界流傳的各項指控。金秀賢的法律代理人——法務法人PIL高相錄律師於11日發表聲明指出，「外界所謂『數千張照片』根本不存在，也不可能存在。」

金秀賢方提到，對於網路節目「縱橫研究所」聲稱「金賽綸未成年時與金秀賢的合照」一事，實際上夫智錫律師（金賽綸遺屬代理律師）從未明確說過此類話。而關於兩人「臉貼臉的合照」，對方也承認那是他受委任前就已公開的照片。金秀賢方面指出，該照片實際拍攝於金賽綸大學二年級時，遺屬卻誤以為是高中一年級時期的照片，「這點實在難以理解」。

此外，針對家屬提出的2016年KakaoTalk對話紀錄「我什麼時候才能抱著你睡」等內容，金秀賢方表示，並無證據證明對話對象是金秀賢本人，僅是金賽綸妹妹的主張而已；2018年「哥哥如果不努力的話」的對話片段，也沒有任何可佐證的依據。對於「軍中私信」的傳聞，金秀賢方明確指出：「除了那封公開的軍中信之外，沒有任何其他信件。遺屬所主張的「網路信件」，金秀賢方面表示：「那並不是軍人可以寄給外部的信件。」又補充說：「那是外部粉絲以公開形式寄送的信件，金秀賢在服兵役期間從未寄過私人電子郵件給金賽綸。」



至於家屬提到的「2017年9月金賽綸獨自撰寫的文章」，金秀賢方反駁內容並未指名對象，「其中所謂的『等待入伍的人』也可能指留學、訓練或其他狀況」，因此該文件並無證據價值。針對「金賽綸曾於1月8日自殘」的說法，他方指出：「當時她人在美國，正在辦理婚姻登記程序。」

金秀賢律師也強調，金賽綸遺屬從未認為且主張過「她因金秀賢而痛苦身亡」，可見家屬與「縱橫研究所」博主金世義的說法完全不同。對於外界的不實關聯，金秀賢方面也未聽聞家屬有進一步追責行動。



針對2022年11月金賽綸發出的「準備物是身體＋酒」邀請函事件，金秀賢方表示該邀請確實是金賽綸本人親自發出的，沒有證據顯示是他人代為製作。而在合約問題上，他們說明金賽綸當時在違約金協商尚未結束的情況下，未通知公司便出國旅行，甚至多次被他人發現她與朋友聚會飲酒，最終公司才決定不續約。

關於2024年3月金賽綸在社群貼出金秀賢照片後又迅速刪除的「光速刪文事件」，公司坦言當時感受到「威脅意味」，因此主動免除金賽綸約七億韓元的債務。聲明中提及：「她所謂的『不會失敗的計畫』確實成功了，但之後她一直害怕那份在他人幫助下完成的虛假聲明被曝光。」



金秀賢方進一步指出，金賽綸生前拍攝的「臉頰親吻照」與所謂「未寄出的手寫信」，都在她去世一年後被「縱橫研究所」曝光，而該節目甚至持續以「金秀賢害死金賽綸」為題製造輿論，與家屬立場明顯不一致。



最後，金秀賢方面重申，他們否認所有與未成年交往、私下通信、照片相關的傳聞，並警告若有事後偽造證據的情況，應由警方依法追查。這場持續延燒的風波，如今已不只是演藝圈的流言，而是一場關於真相與名譽的正面對決。

