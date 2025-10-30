【韓網熱門】NewJeans訴訟中尤其震驚的一點：成員家長爆內訌，反對解約竟鬧上親權訴訟

女團NewJeans在針對ADOR的解約訴訟一審中敗訴。 據韓媒TVDaily報導，NewJeans成員A某的父母對於解約與否出現意見分歧，已在家庭法院進行親權訴訟，反對訴訟的家長已被剝奪代理權。

今年4月3日的法院審理中，首次透過司法途徑確認了成員家長間的分歧。 據悉，成員A某的家長之一B某擔心女兒與ADOR發生法律糾紛將引發負面影響，故而在去年提交針對ADOR的「專屬合約效力停止假處分申請」文件時拒絕簽字。 而另一位家長C某則與女兒立場一致，主張NewJeans應脫離ADOR、解除專屬合約。

由於父母兩人共同擁有對女兒的法律代理權，只要其中一方不同意，A某便無法參與針對ADOR的訴訟。 因此，C某向法院提起針對配偶B某的「親權行使限制訴訟」，要求排除其代理權。 最終，家庭法院採納了C某的意見，意味著反對訴訟的家長已被剝奪代理權。 目前尚不清楚B先生是否提出異議。

此案的意義已超越單一家庭糾紛，顯示出圍繞ADOR的紛爭已在NewJeans成員家庭間引發分裂。 B某為何反對女兒提告，以及為何選擇對外保持沉默，也引發外界關注。



簡而言之，情況如下： 未成年成員的雙親中有一方反對提告。 由於未成年人需雙方家長同意才能進行訴訟，因此原本無法推進。 之後，支持訴訟的一方家長竟對另一方提起「放棄親權訴訟」... 法院認為應尊重子女的意願，裁定由支持訴訟的家長單方面行使親權。

然而，這並非樂觀的消息——即便父母意見極端對立、為了行使親權對簿公堂，當事人（成員本人）仍堅持「一定要打這場官司」的立場，顯示其決心相當堅定。



韓國網友評論：

1. 我看了這個也嚇到了... 為什麼會變成這樣 ᅲᅲ

2. 這種事有必要鬧到家庭破裂嗎...？

3. 事到如今也不能輕易放棄吧，那就等於否定自己曾經做過的選擇了

4. 真的很不可思議，竟然有人為了追隨閔熙珍，讓父母放棄親權？？

5. 仿佛在看一個被邪教搞垮的家庭

6. 十個家長裡怎麼就只有一個人是正常的ᅲᅮ

7. 女兒拋棄爸爸，選擇了假媽媽

8. 「放棄親權」這個詞的衝擊力太強了，其實並不是「完全放棄親權」，只是針對這起事件而已。 問題更大的是成員積極堅持的主觀意願。

9. 那位唯一勸阻的父母，其實也是因為大伯（哥哥）被坑了才變成這樣吧

10. 別的地方有報導說，那位放棄親權的家長，原本幫閔熙珍找了新的投資者，結果新聞先出來，閔熙珍馬上放出對自己有利的「切割報導」，害關係全崩。 這之後，那位家長的立場就整個反轉

11. 這事其實早就上過新聞了，連律師們都說，沒離婚的情況下打親權訴訟是非常罕見的

12. 生金蛋的鵝已經被劃開了

13. 真是自作自受

出處： https://theqoo.net/hot/3971623295

