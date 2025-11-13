逆转！是Hyein父亲力挽狂澜：拒解约、告老婆、「救」NewJeans ！ 5人重返ADOR

韩国人气女团 NewJeans 近来陷入与所属公司 ADOR 的合约纠纷，团体前途扑朔迷离。 然而，12日下午情势出现戏剧性转折——ADOR正式宣布，Haerin与Hyein 已表明愿意回归公司，继续在ADOR旗下活动！

ADOR方面表示：「Haerin和Hyein与家人经过长时间的讨论，最终决定尊重法院判决，遵守专属合约，继续与ADOR同行。」公司也强调，将全力支持两位成员顺利恢复演艺活动，并呼吁粉丝给予温暖的支持，同时请外界避免不实揣测。

这一消息震撼娱乐圈，因为就在上月30日，NewJeans才在与ADOR的合约纠纷一审中败诉，并透过律师表明「不会回到ADOR」且将提出上诉。 没想到短短两周后，情势急转直下，NewJeans有望以「两人组合」形式重启活动，让粉丝直呼「彷佛当年东方神起2人时代重现！」



据悉，此次关键人物是成员Hyein的父亲。 韩媒「New Daily」独家透露，他从一开始就反对与ADOR解约，甚至为了确保女儿能回归公司，不惜与妻子就「法定代理权」问题打起民事官司。 最终，他成功说服Hyein及队友Haerin，一同选择「回归」而非「出走」。

12日晚，Minji、Hanni、Danielle三位成员也透过官方声明表示：「经过慎重讨论后，我们决定回归ADOR。由於有一位成员目前正在南极，讯息传递稍有延迟，但因未收到ADOR方面的回覆，只好先行单独发表立场。今后我们会以真诚的音乐与舞台再次与大家见面，谢谢大家。」



