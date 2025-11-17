NewJeans在南極的成員是Hanni！回韓國後與ADOR進行單獨面談，韓網友：太荒唐、一開始就沒有想回去的想法

女團 NewJeans 的所有成員都表示要回歸經紀公司 ADOR ，目前已經過了5天，但是對於 NewJeans 的完整體活動是否恢復還是未知數。

據韓媒報導，11日進行的 ADOR 代表李道京 NewJeans 成員以及監護人之間的面談，Hanni 以滯留海外爲由，表明不參加的意向。而「在南極的成員」也確定是 Hanni，據悉，ADOR 方面計劃在 Hanni 回國後進行單獨面談。



對此，韓網友紛紛表示：「這時候去南極玩就已經很搞笑了，好像一開始就沒有想回去的想法」、「上訴期間（13日是截止日）安排郵輪旅行，一開始就沒有協商的想法」、「真不愧是外國人啊，退出後過自己的人生就行了」、「去南極的成員回來後才能開始面談，難道這個混亂局面要持續到11月末嗎」、「以爲會上訴，所以出去玩了，結果兩個人悄悄地改變了主意」、「人生過得真舒服，好羨慕」、「不管是回歸還是什麼，一點真摯感都沒有」、「上訴期限在即，南極...真厲害」、「革命者踏踏實實地進行郵輪旅行」、「分成了2-3，看來成員們的關係也不像以前了」、「3Jeans爲什麼要當藝人？就賠錢過你們的人生吧」、「外國人在別的國家法庭上撒謊真是的」、「太荒唐了.. 如果想回去就要協商啊 」等等。

ADOR 在本月12日通過正式立場表示 Haerin 和 Hyein 將繼續與 ADOR 一起活動的意向。同天傍晚，Minji、Hanni、Danielle 通過法律事務所發表聲明表明他們也決定重返 ADOR，更提到：「由於有一名成員現在在南極，導致我們的公告發布晚了。」對於聲明中提到的「在南極的成員」是誰的關注度也越來越高，更出現「Danielle 爲了參加南極馬拉松大賽而停留」、「在阿根廷烏斯懷亞見到 Hanni 的人」等推測性文章。



與 ADOR 協商後通過 ADOR 發表回歸消息的 Haerin、Hyein 不同，Minji、Hanni、Danielle 在與 ADOR 協商結束前就單獨發表立場。對此，ADOR 謹慎回應：「正在確認三名成員的回歸意向、正在協調個別面談日程。」成員之間態度溫度差在網路上引發熱烈討論，完全體活動也備受關注。



