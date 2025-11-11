《親愛的X》公開獲好評！「童年白雅珍」奇昭侑展現超精湛惡女演技，連「爸爸」李浚赫也被嚇到？！

《親愛的X》日前公開第1～4集，「惡女」白雅珍黑暗的一面和引導她走向毀滅的X的故事以高水準的場面展開。除了金裕貞精湛的演技外，飾演她童年的奇昭侑演技也好到嚇壞觀眾！

患有「反社會型人格障礙症」的白雅珍童年可以說是非常慘，媽媽酗酒家暴、爸爸則沉迷於賭博，甚至為了離婚把妻子推下樓偽裝成是意外。看到這幕的白雅珍冷靜地去確認媽媽的生死，留有一口氣的媽媽對她說：「救命...雅珍啊...叫救護車！」但，白雅珍則是她頭也不回地直接走掉。



新的家庭也非常糟糕，爸爸和繼母只想靠她賺錢，還打算把她送去孤兒院，聰明的白雅珍則是反威脅繼母、揭穿她外遇的秘密，還挑釁她與兒子尹俊瑞的關係。再也忍不住的繼母想要害死她，最後白雅珍竟直接從窗戶跳下去，真的每次登場都好震撼 QQ



（相關報導：因《親愛的X》劇情刺激強烈！「童星出身」金裕貞擔心童星演員奇昭侑：要導演安排心理諮詢師、首次拍攝也到場！）

奇昭侑的媽媽在 IG 分享一段影片，網友紛紛留言：「真的被迷住了！昭侑真的是演技瘋子」、「童星選角真的...最棒」、「昭侑的演技真的太好了」、「看的時候一直讚嘆」、「如果生活太艱難，就趕快回到劉爸爸身邊」、「被昭侑的演技深深震撼，尤其是在這一幕」等等。甚至「爸爸」李浚赫似乎也被嚇到，在貼文下回覆：「你在做什麼啊...小星...啊」。（＊奇昭侑在《我的完美秘書》飾演李浚赫的女兒）

而2017年出生的奇昭侑已經演過很多劇（他的哥哥奇恩侑也是童演），演技真的越來越好！近年出演過《我們的藍調時光》飾演玄春禧（高斗心 飾）的6歲孫女「恩奇」、《壞媽媽》中飾演崔強豪（李到晛 飾）和李美珠（安恩真 飾）的女兒「李睿盡」、《我的完美秘書》劉恩浩（李浚赫 飾）的女兒「小星」、《行騙天下KR》飾演尹怡朗（朴敏英 飾）的童年等，都讓人印象深刻。



