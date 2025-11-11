李壽根、殷志源、曹圭賢《去肯亞的三餐》爆笑預告！三人依舊愛吵架，各種驚險情況接連不斷

他們湊在一起就是這麼好笑，那熟悉的感覺回來了！

今日《去肯亞的三餐》公開最新預告，像電影般的開場：「很久很久以前，有幾個特別的傢伙生活在野生的土地上。最老的傢伙是矮個子、最幼稚的傢伙非常愛生氣、忙內這傢伙是悲觀的。」這個旁白是李壽根唸的嘛 XD



三人依舊愛吵架，李壽根：「因爲你不能和我一起去，你這個傻瓜！」殷志源：「那麼哥怎麼可以一個人去啊？」看著這一切的曹圭賢無奈大喊：「還是你們兩個人交換吧！」還公開玩大象鼻子游戲時互相撞到頭而痛苦的殷志源和曹圭賢（李壽根笑得超大聲）、李壽根游泳時與野豬對視而驚慌失措、燒烤派對中河馬襲擊的驚險情況接連不斷。也期待新遊戲和介紹肯亞當地美食啊！



談到這次的肯亞拍攝，李壽根表示：「比起拍攝，更像是旅行回來的感覺，拍攝的時候我們也一直都很開心，所以觀眾們也會原封不動地感受到那份快樂。」殷志源說：「時隔許久在野外拍攝，而且是在遙遠又陌生的異地拍攝，大家可以一起欣賞當地美麗的自然風景，盡情享受。」曹圭賢則表示：「我每週都會和兩位哥哥一起參加固定節目，能通過 Netflix 再次和觀眾們見面，我感到很幸福。」



而《去肯亞的三餐》是《新西遊記7》衍生出來的，當時曹圭賢收到「入住肯亞飯店與長頸鹿一起用餐」，因此同隊的李壽根和殷志源也確定一起去肯亞旅行。但後來因為疫情的關係拍攝推遲，等了好久終於可以看到播出，也讓粉絲們都相當期待！【《去肯亞的三餐》將在11月25日在 Netflix 公開】

