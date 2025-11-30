童星前輩的溫暖！金裕貞坦言童年演戲「留下創傷殘影」，拍《親愛的X》主動要求「為小演員奇昭侑安排心理諮詢師」

由金裕貞主演的驚悚劇《親愛的X》下週即將迎來大結局，她在劇中飾演的反社會人格巨星「白雅珍」深受好評。 由於戲中涉及大量黑暗、暴力的內容，金裕貞近日受訪時，親自證實了先前流傳的主動要求為小演員奇昭侑聘請心理諮詢師的美談。

《親愛的X》是一部毀滅系愛情驚悚劇，改編自同名網漫，擁有天使面孔、內心卻極度殘酷的白雅珍為擺脫地獄般的人生而戴上面具，最終攀上頂峰，卻也將周遭的人殘酷踐踏的故事。 金裕貞精湛詮釋了白雅珍如何操縱人心、走向自我毀滅的過程，演技獲觀眾一致讚賞。



金裕貞坦言，因為這部作品需要演員大量表現人格問題行為，劇組從前期就諮詢了心理學教授。 身為四歲就出道的資深童星，她是由自身經歷體會到這項需求。

曾留「無意識創傷殘影」 故盼小演員獲幫助

金裕貞解釋了她要求安排心理諮詢師的原因：「小時候拍戲時沒感覺，但過了很久之後才發現，無意識中累積的創傷和刺激性情緒，像『殘影』一樣留下。」後來她意識到，對於從事情感密集職業的人來說，即時排解疏導負面情感的機制十分重要，因此希望在拍攝現場能有這樣的機制。 而導演也和她心意相通，最終讓諮詢師能夠一同參與拍攝。



此前，飾演童年白雅珍的演員奇昭侑的父母，曾透過社群透露金裕貞的溫暖舉動，包括主動為奇昭侑安排心理咨詢師，因為擔心而來到現場觀看奇昭侑拍攝第一場戲，在劇本閱讀後的聚餐時也主動靠近奇昭侑，說「如果遇到困難一定要聯繫我」，讓這段佳話廣為流傳。





回首20年演藝路，最感謝家人一句話

談及這次挑戰惡角的心路歷程，金裕貞坦言直到現在仍覺得是「未解的習題」，不確定是否已完全走出角色的陰影。 不過，她感謝劇組氛圍與作品的調性完全相反，讓她得以在下戲後能保有個人空間。

回顧長達20多年的演藝生涯，她表示最大的力量來自家人和粉絲常說的一句鼓勵：「妳一直做得很好，未來也會做得很好。」這讓她即使在感到不安或被追趕時，也能相信自己能夠繼續向前。



