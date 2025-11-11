《亲爱的X》公开获好评！「童年白雅珍」奇昭侑展现超精湛恶女演技，连「爸爸」李浚赫也被吓到？！

《亲爱的X》日前公开第1～4集，「恶女」白雅珍黑暗的一面和引导她走向毁灭的X的故事以高水准的场面展开。除了金裕贞精湛的演技外，饰演她童年的奇昭侑演技也好到吓坏观众！

患有「反社会型人格障碍症」的白雅珍童年可以说是非常惨，妈妈酗酒家暴、爸爸则沉迷於赌博，甚至为了离婚把妻子推下楼伪装成是意外。看到这幕的白雅珍冷静地去确认妈妈的生死，留有一口气的妈妈对她说：「救命...雅珍啊...叫救护车！」但，白雅珍则是她头也不回地直接走掉。



新的家庭也非常糟糕，爸爸和继母只想靠她赚钱，还打算把她送去孤儿院，聪明的白雅珍则是反威胁继母、揭穿她外遇的秘密，还挑衅她与儿子尹俊瑞的关系。再也忍不住的继母想要害死她，最后白雅珍竟直接从窗户跳下去，真的每次登场都好震撼 QQ



（相关报导：因《亲爱的X》剧情刺激强烈！「童星出身」金裕贞担心童星演员奇昭侑：要导演安排心理谘询师、首次拍摄也到场！）

奇昭侑的妈妈在 IG 分享一段影片，网友纷纷留言：「真的被迷住了！昭侑真的是演技疯子」、「童星选角真的...最棒」、「昭侑的演技真的太好了」、「看的时候一直赞叹」、「如果生活太艰难，就赶快回到刘爸爸身边」、「被昭侑的演技深深震撼，尤其是在这一幕」等等。甚至「爸爸」李浚赫似乎也被吓到，在贴文下回覆：「你在做什么啊...小星...啊」。（＊奇昭侑在《我的完美秘书》饰演李浚赫的女儿）

而2017年出生的奇昭侑已经演过很多剧（他的哥哥奇恩侑也是童演），演技真的越来越好！近年出演过《我们的蓝调时光》饰演玄春禧（高斗心 饰）的6岁孙女「恩奇」、《坏妈妈》中饰演崔强豪（李到晛 饰）和李美珠（安恩真 饰）的女儿「李睿尽」、《我的完美秘书》刘恩浩（李浚赫 饰）的女儿「小星」、《行骗天下KR》饰演尹怡朗（朴敏英 饰）的童年等，都让人印象深刻。



