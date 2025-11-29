【採訪】《親愛的X》金裕貞「連瞳孔都在演」！自爆驚訝反社會人格「白雅珍」竟圈粉，剖析毀滅系女主：無法理解只能接納

毀滅系愛情驚悚劇《親愛的X》本週迎來高潮完結，從始至終話題討論度超高！主演金裕貞在採訪中坦言，初讀「反社會人格」的台詞時震驚不已，原以為觀眾會一面倒地批評主角白雅珍，沒想到竟出現一批「支持者」。 直到看到成片，她才理解其中原因。

■ 天使外貌下的崩壞：受害者與加害者的矛盾靈魂

《親愛的X》改編自同名網漫，劇情描繪患有反社會人格障礙的女子「白雅珍」，為逃離地獄般的成長環境而戴上假面，一步步成為家喻戶曉的頂級明星，卻在最風光之際迅速走向崩壞。



金裕貞在劇中展現出道以來最具突破性的演技，從銳利冰冷的眼神到被逼到絕境時的求生本能，讓觀眾同時感到著迷與不安。 白雅珍擁有天使般的外貌，內在卻隱藏著殘酷本性；她恣意操控、威脅他人，甚至涉入犯罪，既是無情的加害者，同時也是不堪童年所鑄就的受害者。 被父母遺棄與虐待的過往，使白雅珍深諳如何利用「愛與同情」來謀取生存，習慣性地讓別人替她「動手」，並毫不猶豫地在人際棋局中推倒對手。

明明是罪人，卻令人無法徹底憎恨。 正是這種極致的矛盾性，讓觀眾在白雅珍一步步墜落時，仍湧現出一絲難以言喻的惋惜。



■「下三白」與「不眨眼」：演技細化至瞳孔層次

這是金裕貞自2014年電影《優雅的謊言》後，首度挑戰反派角色。 她坦言，自己絕無法支持白雅珍，也不想去理解她，只能嘗試去「接納」她，並不斷在兩個極端問題間反覆掙扎，努力把握憎恨與支持之間的微妙界線：「我能支持她嗎？ 但我又能對她投石指責嗎？」

為呈現角色的冰冷特質，金裕貞甚至連瞳孔都經過精心設計：刻意避免眨眼、露出下眼白，以營造漂浮、疏離、空洞感; 眼睛半睜時則展現「外表慵懶、內心計算」的危險氣息。



她不僅諮詢了心理學教授，深入理解反社會人格的思考模式，更反覆鑽研原著漫畫，力求影像化的白雅珍能保有原作的凜冽。 金裕貞還從導演手中拿到反社會人格障礙與煤氣燈效應的話術清單，最初看了兩句就震驚得放在一邊，後來練習時重新找來看，也藉此成功塑造了角色。



■ 沉浸角色狂掉體重，曾被自己的演技嚇到

角色的沉重感也真實影響了金裕貞的狀態。 她坦言在拍攝期間體重下降，心理上也曾瀕臨崩塌，但她選擇「不把角色甩掉」，希望能忠實呈現白雅珍逐步走向枯萎與崩潰的樣貌。

她透露，在拍攝一些挑戰極限的戲份時，她會完全沉浸其中，甚至導演喊「卡」後也難以自拔，看回放時連自己都會被嚇到。 不過，她強調自己在開拍前已做好心理準備「絕不會被角色動搖」，加上導演與同僚的協助，讓她得以順利從角色中抽離。



■ 意料之外的「白雅珍應援團」

金裕貞原以為觀眾會對白雅珍口諫筆伐，沒想到竟有不少人為角色加油，一度感到驚訝困惑。 直到看過正片後，她才理解背後原因。

「拍攝時不覺得，但在螢幕上看到時，白雅珍確實顯得有些可憐，」金裕貞說道，「導演希望觀眾對白雅真產生混亂情緒，我覺得我們做到了。 」尤其白雅珍的大部份惡行，都是針對那些曾經霸凌或欺壓她的人，這更讓觀眾難以單純地以「好人/壞人」的二元視角進行指責。



對於觀眾稱讚她成功詮釋「危險又迷人」的氣質，金裕貞則回應：「我並不是刻意把白雅珍塑造成蛇蠍美人，但角色本身就具備這樣的特質。 我希望她展現出一種能令任何人都著迷的氣質，外型、言語和行為都自然而富有魅力。」她總結道，在構思角色時，她著重於反社會人格障礙的自然表現：「與其說她是心機深沉，不如說她更像是一個完全不介意操控他人情緒的人。」

金裕貞說道：「我認為這部作品令人深思『什麼是人性』。 它讓你不斷地思考『白雅珍什麼時候才能停下來？ 事情究竟是從哪裡開始出錯的？』」



這位出道二十多年的演員，透過《親愛的X》交出一張突破性的成績單，不僅擴展了戲路，也讓觀眾看到她更多的可能性。

