《歡迎來到王之國》劇組情誼不變！李俊昊→潤娥現身祝賀，金佳恩♥尹善友幸福完婚：愛情長跑10年修成正果

近日，一家婚禮公司在官方 IG 上公開多張婚禮現場照，並送上祝福，網友們也注意到了熱門韓劇《歡迎來到王之國》的主要演員們再次聚首，畫面相當溫馨。

演員尹善友與金佳恩在歷經 10 年愛情長跑後，於 10 月 26 日步入婚姻殿堂。這對新人的緣分始於 2014 年 KBS2 電視劇《一片丹心蒲公英》，兩人因戲結緣發展為戀人，經過十年交往，最終修成正果。

公開的照片中可見，2023 年 JTBC 熱門韓劇《歡迎來到王之國》的主要演員李俊昊、潤娥、高媛熙、安世河、金載原等人皆出席婚禮，以賓客身分為新人送上真摯祝賀，展現劇組之間依舊深厚的情誼。



《歡迎來到王之國》講述無法忍受虛偽笑容的財閥繼承人具元（李俊昊 飾），與因為職業關係即使不想笑也要一直保持開朗笑容的職員天嗣朗（潤娥 飾）相遇後，尋找真心笑容與幸福的浪漫故事。該劇最高全國收視率曾達 13.8%，深受觀眾喜愛，播出當時的網路話題度也相當高。





雙方所屬公司 Prain TPC 與 935 娛樂曾宣佈：「金佳恩與尹善友交往多年後，決定於今年10月步入婚姻殿堂。」並補充表示：「婚禮將在雙方家人與親友見證下，以非公開形式舉行，懇請大家給予兩人溫暖的祝福與支持。」

