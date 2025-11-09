因《親愛的X》劇情刺激強烈！「童星出身」金裕貞擔心童星演員奇昭侑：親自安排諮商師、首次拍攝也到場！

金裕貞、金永大、金度勳主演的《親愛的X》在日前上線，而奇昭侑在劇中飾演白雅珍（金裕貞 飾）的童年時期，反社會人格惡女的演技好到嚇壞觀眾，紛紛直呼真的太會演！

近日，奇昭侑的媽媽也通過 IG 分享金裕貞的美談。奇昭侑的媽媽說：「裕貞演員真人比照片漂亮1萬倍，很傷心照片沒有拍出來，但裕貞演員很漂亮的是大家都知道的！在拍攝開始前就聽導演說你很擔心昭侑，說要親自安排心理諮商師。劇本閱讀時，你看到昭侑的演技後也一直很擔心，劇本閱讀後的聚餐，還走到昭侑面前，用蜜糖般關切地眼神對我說『如果有困難的話，一定要聯繫我』。」

奇昭侑的媽媽繼續表示：「第一次拍攝時，你也因為擔心親自來到現場。昭侑拍攝辛苦場面那天你本來想過來，但因爲行程衝突不能來而感到抱歉，真心疼愛童星演員的樣子讓我非常感動。」接著又補充：「金裕貞演員有很多學習的地方，別的故事到時候跟別的照片一起講述吧！能飾演童年雅珍、能出演金裕貞演員的童年，感到非常幸福，希望以後能在下一部作品中見面。」



《親愛的X》是以殘酷的事件和心理描寫爲中心的犯罪驚悚劇，因為有很多刺激強烈的場面，被判定為19禁青少年不可觀看。製作組爲了保護童星們的心理，細心管理現場，金裕貞也溫暖地照顧後輩，網友看到奇昭侑的媽媽發文後也紛紛表示：「人美心也美」、「童星出身的裕貞，現在已經是可靠的姊姊了ㅠㅠㅠㅠ」、「天使裕貞」、「真的好善良」等等。



而2017年出生的奇昭侑已經演過很多劇，演技非常好！近年出演過《我們的藍調時光》飾演玄春禧（高斗心 飾）的6歲孫女「恩奇」、《壞媽媽》中飾演李崔強豪（李到晛 飾）的女兒「李睿盡」、《我的完美秘書》劉恩浩（李浚赫 飾）的女兒的「小星」等，都讓人印象深刻。



