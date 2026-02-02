丁海寅受邀米蘭時尚秀卻不被尊重！秀展現場影片公開後引發爭議：當地主辦差別待遇

演員丁海寅1月受邀至義大利米蘭參加當地所舉辦的時尚大秀，一身帥氣白色打扮相當搶眼，但從現場他坐著看秀的影片，被安排的座位卻惹來當地主辦是否對他有「種族歧視」的爭議？

丁海寅在1月17日（當地時間）受邀至義大利米蘭，參加在當地由Dolce & Gabbana品牌所舉辦的時尚大秀，時尚雜誌GQ也在SNS社群媒體上公開了現場的影片，從現場影片看起來，丁海寅的坐姿相當不舒服，擠在兩位外國男性之間，他只得縮著肩膀併攏著雙腿。



影片中丁海寅除了坐姿非常拘束以外，坐在他左右兩側的外國男性更是聊起天來了，丁海寅因為無法參與對話，臉上的表情顯得有些尷尬，眼神不安地向左邊右邊的遠處望去。除了位置安排以外，特別該媒體對於所有其他的參加者都予以標記SNS帳號，唯獨丁海寅被排除在外，消息一傳開令人更加感覺到，同為座上賓的丁海寅在當地受到差別待遇。



網路上許多網友留言表示，這是西方人在公開場合將東方人視為透明人，無視東方人的表現，也有人覺得既然左右兩側的外國人想聊天，應先與丁海寅商量換個位置比較有禮貌，當然也有另一派網友覺得這是看秀日常，也算是個人的行為禮儀問題，無須延伸到種族歧視這麼嚴重的狀況。



但韓國藝人參與海外的時尚活動，爭議事件也並非第一次，去年BlackPink成員Rose在Saint Laurent的2026春夏時尚秀現場也出現類似的狀況，當時英國時尚雜誌ELLE UK也曾在團體合照中僅刪除了Rose，引發海內外粉絲們的強烈抗議，最終該媒體也正式發表道歉聲明，並上傳了Rose的獨照以平息爭議。

