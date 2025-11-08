近期韩国电视剧中温柔男主角的共通设定：热爱花草，拥有温室的青年农夫〜池昌旭、振永、李俊昊、金旻奎、宋仲基

近期韩国电视剧中对於男主角的设定，有一个共通点，就是热爱花草植物！从《初次，为了爱》中的金旻奎，到11月5日才首播的《操控游戏》中的池昌旭，一共有五位热爱植物栽种的男主角们！





《初次，为了爱》金旻奎

金旻奎在剧中饰演一位热爱栽种，拥有一大座温室的青年，多年来经营著花卉农场，对於花朵了若指掌，而女主角崔允智刚离开首尔来到青海时，也来到金旻奎的温室里协助栽种花朵，放松心情。





《台风商社》李俊昊

剧中的李俊昊是一位富二代青年，虽然父亲经营事业有成，但他却醉心於研究新品种的花卉，总在深夜与朋友相聚后一个人来到专属温室，照顾心爱的花朵。而他与女主角金敏荷初次见面时，也抱著一大束波丝菊。迫於现实，在父亲骤然离世后他也一间扛起台风商社的存亡，暂时放下心中最爱的花朵们，努力奔走打拼事业。





《我的青春》宋仲基

本剧算是一部纯爱电视剧作品，宋仲基与女主角千玗嬉在学生时期互有好感，但童星出身的他迫於现实因素，这段情感没能继续发展下去。长大后，宋仲基经营著一家花店，每天照顾店内的鲜花与盆栽，还会将已盛开而没有卖出的花朵赠送给附近的店家。





《操控游戏》池昌旭

原本过著平凡生活的池昌旭，是一位外送员，每天把握著一分一秒跑外送，也开了一家自己梦想中的店，店内也摆满了大大小小的盆栽，但某天他突然被栽赃为恐怖分尸杀人魔而入狱，在狱中的五年多期间，他仍然在狱中的一角照顾许多花草盆栽，不过这也成了他逃狱的其中一个优势条件。





《善良的女人夫世弥》振永

由全汝彬所饰演的女保镳，为了协助会长查出女儿遇害的真相，除了与会长结婚成了会长夫人外，为了保全性命暂时躲到郊区武昌3个月，并且隐姓埋名低调生活。不过在武昌拥有一片草莓农场的振永，在这段期间不自觉爱上了全汝彬。

