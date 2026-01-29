《信號》《我的青春》徐志焄要當兵了！Netflix《殭屍校園2》兩年後公開

演員徐志焄由經紀公司Management KOO公告，確定在2月3日入伍。

Management KOO（Management具）昨（28）日公告，徐志焄將在2月3日，在接受基礎軍事訓練後以陸軍第35步兵師入伍，入伍時未避免影響其他軍人或家屬，不會進行任何活動，望大家期待徐志焄出色完成國防義務並健康回歸，持續給他溫暖的支持與喜愛。



徐志焄1997年生29歲，2016年以《信號》出道，扮演高中生性犯罪加害者嶄露頭角，後演出《所羅門的偽證》、《學校2017》、《操心》等，以高中生形象深深烙印在觀眾腦海裡，但不用多久便開始演出成人、社會人士，如《雞龍仙女傳》、《花黨：朝鮮婚姻介紹所》、《他就是那傢伙》，但童顏的他，近年仍不時演回青少年，包括《第三人稱復仇》、以天團BTS為原型的《Begins≠Youth》。去年他在《我的青春》他倒「超齡」演出，演34歲的富家子弟，搭檔實際大自己3歲但劇中比自己小4歲的李宙明。



被選為新一季Netflix影集《殭屍校園》主演群的他，按背景應是演出大學生。據各大媒體報導，他已結束《殭屍校園2》拍攝，且《殭屍校園2》預計在2年後才會播映，他順利當完1年又6個月的兵後，很快就能加入《殭屍校園2》宣傳活動與觀眾見面。



