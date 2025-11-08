《虛擬城市》宇宙回歸！Disney+ 《操控遊戲》「地表最衰外送員」池昌旭慘遭陷害入獄、都敬秀變身高智商惡人，李光洙笑喊：看劇本差點氣到吐！

Disney+ 再出狠劇！憑藉《模範計程車》系列掀起國民復仇熱潮的吳尚浩編劇與以《國民死刑投票》名聲大噪的朴信宇導演聯手打造全新動作懸疑韓劇《操控遊戲》，11月5日一口氣釋出1到4集，讓劇迷直呼：「根本是年度最爽復仇劇！」

劇情簡介：從外送員到冤獄戰神，池昌旭爆氣開打！

池昌旭飾演原本只是想開間咖啡店的溫柔外送員「朴台仲」，人生卻突然被警察「外送到監獄」：還附贈一份殺人冤罪套餐！進了監獄後，他才發現這一切全是高智商天才「安耀瀚」（都敬秀 飾）的精密設計。 從此，朴台仲誓言要撕開這個「操控遊戲」的假面，展開一場血性復仇。劇本由《模範的士》的吳尚浩作家操刀，導演則是拍過《白夜行》、《國民死刑投票》的朴信宇，兩人聯手打造高燃復仇爽劇，動作場面一個比一個狂！



導演爆料：池昌旭「肉身拼命」，每集像打電玩闖關！

早前的電視劇製作發表會上，朴信宇導演笑說：「這部劇的動作多到可以開武術學校！每一集都是新的關卡，池昌旭根本是『人形打鬥機』，連替身都失業。」他更形容朴台仲這角色：「就像打不倒的英雄，一路用命燃到最後一刻。」

池昌旭自爆：編劇一句話害我失眠！

池昌旭笑說，收到劇本第一反應就是：「哇，這劇太有戲了！」但隨後編劇的建議讓他頭痛：「吳尚浩作家對我說——台仲就像一棵樹，這句話讓我想了好幾晚，結果拍到最後我都快變成木頭人了！」說到動作戲，池昌旭自信滿滿：「 每場打戲都有新花樣，像闖關遊戲一樣，絕對讓觀眾看得停不下來！」



都敬秀首演反派：「我花4小時弄頭髮，就是為了看起來更壞」

都敬秀這回脫下暖男外衣，化身「惡之藝術家」——高智商犯罪設計師安耀瀚。 他笑說：「耀瀚其實本業是雕塑家，只是他雕的不是石頭，是人心。」 為了呈現冷血氣場，都敬秀特地「漂髮、燙髮、再染黑」，光是髮型就搞了4小時！還跟造型師研究「惡人專屬西裝」，帥氣中帶點瘋。



李光洙氣炸：我演的角色太爛，人見人打！

飾演「安耀瀚VIP客戶、國會議員官二代惡魔」白道庚的李光洙一看到劇本，差點原地罷演：「我真的氣到想對劇本吐口水！這角色壞到讓人抓狂！」不過他笑說，雖然角色渣到不行，但能跟好友都敬秀一起演戲超開心：「 原本怕太熟會尷尬，結果現場超放鬆，還被池昌旭和敬秀笑到NG好幾次！」



同宇宙彩蛋大爆發！

最讓影迷興奮的是《操控遊戲》竟與池昌旭主演的電影《虛擬城市》（2017）共享世界觀！換句話說，這回可能是「操縱宇宙」正式開張。 網友嗨喊：「池昌旭這次不是被操縱，是回來硬抗對方！」

《操控遊戲》共12集，目前已上線4集，節奏快、動作猛、顏值炸裂，復仇爽感直接拉滿。 想看池昌旭爆肌復仇、都敬秀邪笑操盤、李光洙壞到欠揍？ 那就快打開 Disney+，準備好被這座「操控遊戲」狠狠砸進坑裡吧！

