SEVENTEEN 傳奇神曲〈Don't Wanna Cry〉MV 破 3 億大關！世界巡迴安可場 4 月震撼回歸

人氣男團 SEVENTEEN（S.COUPS、淨漢、Joshua、JUN、Hoshi、圓佑、Woozi、THE 8、珉奎、DK、勝寛、Vernon、Dino）誕生了播放量突破 3 億次的 MV。

根據 HYBE 旗下廠牌 PLEDIS Entertainment 於 2 月 2 日表示，SEVENTEEN 第四張迷你專輯《Al1》的主打歌〈Don't Wanna Cry〉（不想哭）MV，於當日上午 9 時 30 分左右在 YouTube 上的播放次數超過了 3 億次。



〈Don't Wanna Cry〉是一首描寫少年首次面對深切悲傷時刻的歌曲。於美國洛杉磯拍攝的 MV，以感性的影像美學與 SEVENTEEN 高完成度的表演，將歌曲的抒情氛圍發揮到極致。



〈Don't Wanna Cry〉發行當時曾登上韓國國內主要音源網站的即時排行榜榜首，並在音樂節目中奪下 6 次冠軍。在全域音訊與音源串流平台 Spotify 上的累計串流次數已逼近 2.5 億次，可見全球粉絲持續不斷的好評。

SEVENTEEN 正透過世界巡迴演唱會與小分隊活動持續活躍。S.COUPS X MINGYU 上個月從仁川 INSPIRE Arena 開始，正巡經國內外 5 個城市舉行「CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY」。DK X SEUNGKWAN 則透過歌唱挑戰等多樣化內容，延續迷你一輯主打歌〈Blue〉的熱度。



「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]」也將持續進行。SEVENTEEN 將於 2 月 28 日及 3 月 1 日在香港啟德體育園、7 日在新加坡國家體育場、14 至 15 日在曼谷國家體育場、21 日在布拉干省的菲律賓體育場引爆熱情。4 月 4 至 5 日則將在仁川亞運主體育場舉辦安可演唱會，為長達 7 個月的世界巡迴畫下圓滿句點。

