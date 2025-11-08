【韓網熱門】「花滑女王」金妍兒老公高祐琳自曝寵妻秘訣：「好好講話，別惹她不爽」KangNam超有共鳴XD

KBS2綜藝節目《新品上市便利餐廳》最近一期請來男子美声組合Forestella成員高祐琳。李連福主廚提到高祐琳的妻子是在韓國相當有影響力的傳奇花式滑冰運動員金妍兒，請教他有什麼討妻子歡心的秘訣？

高祐琳笑著回答：「不要惹她不爽。 做對方喜歡的事當然很重要，但『不做對方討厭的事』也非常重要，不要讓她感到不舒服。 我的家訓是「好好講話」，當我使用溫柔悅耳的話語，對方也會努力用同樣的方式回應，會形成非常良性的互動。」



同樣「嫁給」金牌運動員的KangNam對高祐琳的感悟非常有共鳴，握著他的手說：「我快要哭出來了！真的非常明智。 」



金妍兒是花滑史上第一位「超級大滿貫」女單得主，集冬奧會、世錦賽、大獎賽總決賽、四大洲賽、世青賽、初級大獎總決賽冠軍於一身，2022年與小5歲的歌手高祐琳結婚。





韓國網友評論：

1. 說得太對了，不做對方討厭的事才是重點kkk

2. 不需要特地去做什麼好事，只要不做對方討厭的事，那就是體貼與愛，是一起生活時最重要的態度

3. 這道理放在所有人際關係裡都一樣，朋友、家人、同事都是如此

4. 說得沒錯... 但很多結婚三十多年的人都還是不懂ᅲ

5. 不做對方討厭的事，說起來容易做起來難

6. 在KangNam面前講這些尤其好笑kkk

7. 女王的男人們kkkk

8. 「花滑女王」的丈夫和「速滑女帝」的丈夫見面，這畫面太有趣了kkk

9. 旁邊那位「另一位女王」的老公，偏偏就專挑夫人不讓做的事來做kkk

10. 高祐琳結婚前就有很多人說，好奇他這樣的「獨角獸」到底會跟誰結婚kkk真的是非常好的人

11. 那麼年輕就能這樣想，果然不是首爾大白念的

12. 我以前是Forestella的粉絲，祐琳雖然是忙內，人真的很好，很穩重

13. 「女王」會選他果然是有理由的，兩人真的超登對

出處：https://theqoo.net/hot/3981701584

