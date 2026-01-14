你的追劇清單跟上了嗎？盤點讓各國網友瘋狂討論的年度韓劇，沒看過別說你懂2025流行什麼！

2025年結束了，這一年你的追劇清單裡，有沒有這幾部讓人欲罷不能的作品呢？它們不僅在韓國國內引發熱潮，更直接衝上全球排行榜，成為國際觀眾熱烈討論的話題！

還記得那部讓人半夜看到肚子餓的《暴君的廚師》嗎？ 它可是在Netflix全球榜上連續10週穩坐Top 10，甚至兩週奪冠！精緻的宮廷美食畫面，搭配顛覆想像的浪漫喜劇情節，連《紐約時報》都忍不住讚美它是「用食物說愛的浪漫喜劇」； 《富比士》則評論「這部劇真正的主角是精緻的美食」。香港的《南華早報》（SCMP）對該劇也給予高度評價，稱其「相比原作有了更大的提升，是一部始終保持趣味性與高度沉浸感的影集」。



而懸疑感十足的《操控遊戲》，改編自經典電影，卻青出於藍，在Disney+上連續7週佔據全球Top 10榜單，緊湊的節奏和翻轉再翻轉的劇情，讓許多觀眾直呼「一口氣追完停不下來！」



另外，話題性滿點的《親愛的X》更是一舉攻陷日本市場，在日本Disney+登上冠軍寶座，、並連續7週穩坐Top 10，人氣表現亮眼；《親愛的 X》不僅在日本Disney+表現突出，也在東南亞 HBO Max、以及中東與北非地區的STARZPLAY 等平台引發關注，顯示其跨市場的全球吸引力。



當然，不能錯過的還有《未知的首爾》、《牽牛與仙女》，以及最近的《認罪之罪》，全都穩穩佔據全球串流平台的熱門榜單。



最後肯定少不了連美國重磅媒體《時代》都肯定的「2025年最佳韓劇」《苦盡柑來遇見你》，直接被讚「將『平凡』拍成了傳奇」，狠狠拿捏著了全球觀眾的情緒。



2025年這些優良劇作再次證明了好故事沒有國界，無論在哪個平台、哪個國家，都能觸動觀眾的心。 2025年還沒追完的，現在正好可以一口氣補齊！

