秀智「後宮」再添新成員！繼李洙赫後，池昌旭也有望特別出演《女皇的後宮們》，養眼陣容引發期待！

這畫面光想就超養眼！已經開始期待《女皇的後宮們》的豪華出演陣容了～

今日（15日）據韓媒報導，池昌旭將特別出演《女皇的後宮們》。雖然是以特別出演身份登場，但預計戲份不少，將展現重要的存在感，也為劇情增添亮點。



《女皇的後宮們》改編網路小說，講述塔利歐帝國的女皇帝拉蒂爾爲了保住皇帝的位置，讓男人後宮們加入而展開的宮廷羅曼史幻想劇。從2020年3月到2023年6月，連載的網路小說不僅累計下載量達到2140萬以上，不僅在韓國國內大受歡迎，也在海外擁有廣泛粉絲群。該劇將由曾執導《孤單又燦爛的神－鬼怪》、《陽光先生》及《Sweet Home》系列的李應福導演執導，《戀人》的黃真英擔任編劇，陣容非常厲害。



秀智收到飾演女主角「拉蒂爾」一角，還有李洙赫、申承浩、金湍、柳政厚等男演員將特別出演的消息也接連不斷，使這部劇成為今年最值得期待的作品之一。究竟女皇的「後宮們」會有多養眼？她與後宮成員之間又會產生哪些化學反應，也成為劇迷們熱切期待的焦點。



而池昌旭真的每年都非常努力啊！去年透過 Disney+《操控遊戲》再度受到全球關注，今年作品滿滿：電影《群體》、Netflix《醜聞》、Disney+《Merry Berry Love》，還有 JTBC《人類X九尾狐》。這次又有望特別出演《女皇的後宮們》，粉絲們最期待的就是，他會帶來怎樣的新面貌呢？



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞