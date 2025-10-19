W Korea「乳癌酒會」爭議延燒！官方緊急出面致歉：「會嚴肅看待各界批評，我們深感抱歉。」

韓國時尚雜誌《W Korea》因舉辦乳癌認知慈善活動時引發爭議，近日發出道歉聲明。官方於今天（19日）透過社群平台表示：「對於未能細心考量乳癌患者與家屬的心情，導致不適與傷害，在此深表歉意。」

W Korea說明：「《Love Your W》乳癌認知提升活動自2006年起舉辦至今，已持續20年致力於推廣乳癌早期發現的重要性。然而，10月15日舉行的活動被指出與宗旨不符，對此我們深刻反省。」



他們接著表示：「對於出於善意而參與活動的眾多人士，因爭議而受到影響，我們深感抱歉。這次事件讓我們再次反思自身的不足，並體會到受傷者的心情。」

最後，W Korea強調：「我們將以此次事件為契機，徹底檢視活動企劃與執行的全過程，謝謝大家。」

（相關報導：【綜合】W Korea乳癌慈善活動陷爭議：粉紅絲帶失蹤、提問荒唐，明星舉杯畫面挨轟「聯誼酒會」！朴寶英沒穿「指定絲襪」被拒拍照）



▼以下是《W Korea》官方全文：

《Love Your W》乳癌認知提升活動自2006年起舉辦至今，已持續20年致力於推廣乳癌早期發現的重要性。然而，10月15日舉行的活動被指出與宗旨不符，對此我們深刻反省。

未能細心考量乳癌患者與家屬的心情，導致不適與傷害，在此深表歉意。

對於出於善意而參與活動的眾多人士，因爭議而受到影響，我們深感抱歉。



這次事件讓我們再次反思自身的不足，並體會到受傷者的心情。

一直以來，這項活動的核心宗旨是宣導早期檢查的重要性，並支援低收入患者的手術與治療費用。未來我們會繼續根據各種批評和建議，持續改進、檢討，確保活動的真誠與愛心精神得以展現。

我們將以此次事件為契機，徹底檢視活動企劃與執行的全過程，謝謝大家。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞