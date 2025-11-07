爱豆接二连三离世，韩娱圈悲剧该划句点了！「偶像工会」即将成立

韩国演艺圈可能迎来重大变化！

据韩媒报导，为了保护偶像与大众文化艺人的权益，韩国首个「偶像工会」有望在今年底前正式成立。该工会将以改善偶像的工作环境、加强心理与人权保障机制为主要目标，引发外界高度关注。

根据「偶像工会设立准备委员会」消息，委员会已在今年9月向雇用劳动部城南支厅提交工会设立申请，并於上月补交补强偶像「劳工身分」的相关文件。委员会推估，最快可在11月内获得正式批准。目前已有约10位现役歌手与艺人加入筹备行列。



此外，准备委员会也向文化体育观光部提交了「偶像及大众文化艺人心理健康管理与恶意留言对策调查及制度改善请愿书」。委员会要求政府调查各经纪公司对艺人遭受恶评攻击时，是否有采取适当的法律行动、删文或报警等措施；并呼吁文体部加强对公司管理与监督，若发现公司仅形式上设立心理健康手册，应订立官方标准并强制执行。委员会指出：「偶像长期进行训练、拍摄与海外活动，导致肌肉骨骼疾病、过劳甚至精神疾患频发；部份公司甚至过度控制艺人的恋爱、医疗纪录与人际关系，导致严重心理孤立。」他们呼吁政府制定明确的心理健康危机应对手册。



另外，现行文体部公告的「标准专属合约书」将艺人定义为「提供业务委托服务的人」，因此无法适用《产业灾害补偿保险法》与《重大灾害处罚法》，这让偶像难以获得劳工保护。 准备委员会强调，偶像在公司指挥下按时排练、住宿、领取固定报酬，具备明显「劳工属性」，应获得法律承认。

同日，委员会也向首尔地方劳动厅提交了要求取消HYBE「优良企业」认证的申诉书，并向韩国著作权保护院递交请愿，敦促业界改善心理支援制度与人权侵害问题。



准备委员会最后表示：「由於偶像不被法律认定为劳工，导致无法参加劳保、健保，也不受《职场霸凌防止法》保护; 甚至在艺人过世后，部份公司仍未通报劳动部，疑似隐匿事实。」他们强调，如情况属实，将考虑正式提告。

这项举动被视为韩国演艺产业的一大转折点，若「偶像工会」顺利诞生，或将彻底改变偶像们的劳动环境与生存条件。

