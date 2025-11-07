「軍隊會收我，但婚姻不一定」　GD率真告白：想結婚啊，但誰知道會不會成呢？

韓國天團BIGBANG成員G-Dragon（權志龍）最近罕見上節目暢談近況，坦言「想結婚但不敢保證」，引發網友熱議。

GD近日作客了MBC節目《孫石熙的提問們3》，節目中主持人孫石熙問他：「這次活動結束後，作為『人類權志龍』，最想做的事情是什麼？」GD笑著回應：「我覺得現在需要一個休止符。」他表示自己在30多歲這個階段，經歷了人生中的一段休息期，「雖然不知道是誰幫我按下這個休止符，但正因為那段時間的休息，才能讓我重新開始。」他也感性地說：「如果那時沒有好好休息，也許就沒辦法再和大家見面了。」

被問到人生規劃時，GD突然說：「我也想結婚，但不敢保證。 結婚不像當兵那樣，有人叫你去、還會收你（笑）。 軍隊至少會接收你，但結婚可不一定能照自己想的那樣。」當孫石熙追問：「那是因為現在沒有對象嗎？」GD坦率地說：「目前還沒有。 我也不是那種『有人叫我去我就去』（你讓我娶我就娶）的類型。」GD還透露了看到隊友太陽婚後幸福模樣時的心聲：「太陽已經結婚了，現在是個四歲孩子的爸爸。我去看小孩時，跟他說『我是你爸爸的朋友』，看到自己這樣，還覺得很神奇。我也總有一天會成為『爸爸』吧，既期待又有點擔心。」



節目中也聊到音樂創作。 孫石熙問他：「有沒有特別關注、讓你眼睛為之一亮的後輩團體？」GD想了好一會兒，還沒回答，孫石熙就笑說：「那就當作沒有囉？」GD連忙搖手解釋：「不是啦～只是我現在也還在活動中，所以得專注在自己身上。 就算看到不錯的後輩，也只能想著『我要更努力』這樣（笑）。」

GD還透露自己目前累積的作詞作曲作品多達185首，驕傲地說：「這些作品都是從我一開始創作時學到的東西延續下來的。」至於被問到「對作詞作曲歌手來說，下一個階段是什麼？」GD表示：「這問題我還在思考，也會一直思考，可能會是我一生的課題吧。」



節目最後，孫石熙提到他過去曾說過「想成為偶像團體的模範答案」，問他現在是否覺得BIGBANG做到了？GD沉思後笑說：「我不確定，我曾想成為模範答案，但後來發現並不是。結論是──我們不是模範答案。」



這番誠實又幽默的回答，也讓網友大讚「果然是GD式回答，真誠又有哲學感」、「他真的越來越成熟了」、「其實粉絲也蠻好奇最後他會和什麼樣的人結婚」等。

