今天是Super Junior 20週年生日！利特搞笑情勒E.L.F.，銀赫始源手寫信誠意滿滿

今天是「韓流帝王」Super Junior出道20週年紀念日！除了有完整體演出的同居特別節目播出外，9成員也以不同的方式和E.L.F.一同慶祝！

凌晨時分，先是「聖水洞」居民，銀赫、利特、東海紛紛開直播和E.L.F.閒聊。銀赫一度感慨喜歡他們的人竟然還在增加「很神奇」，到處都看得到E.L.F.更讓他覺得「一路走來一起創造了很多」，他也親筆寫下了長達五頁的手寫信，直播時朗誦，內容包含了他15歲起當了6年練習生，到出道滿20年的點點滴滴。



銀赫信中提及Super Junior全盛期在〈Sorry, Sorry〉發行後大概維持了2、3年，但「現在比那時候更幸福」，感受到了E.L.F.多珍惜他們、他們又在E.L.F.人生佔了多重要的一部份，銀赫亦坦言過往在舞台上會想很多，尤其是體力跟不上時，但現在明白了真心誠意最為重要，無法夠保證未來的表演會如何，但保證會報答E.L.F.不求回報的愛，最後感謝E.L.F.喜愛20年來「不懂事、有很多不足之處的Super Junior」，「我們E.L.F.，真的很感謝你們，我愛你們」。



利特和往常一樣深夜直播，同銀赫回顧練習生到出道20年來的點滴，更細節地講了許多故事，結尾感謝全世界所有E.L.F.給「成年」的Super Junior祝福，他也坦言「不知道事情會發展到這種地步」，搞笑的對E.L.F.喊話：「如果你已經當了20年粉絲，那就不能在這裡停下，太可惜了，要一起走下去！還有，我們已經20年了，你不好奇嗎？這些人到底還能走多少時間，何時、何地會怎樣，各位不好奇嗎？」利特還開玩笑如果E.L.F.走不動，會想盡辦法揪著領子、從背後推，再不行就揪著頭髮一起走XD。



東海開頭就不停喊「瘋了」，感慨Super Junior是企劃團體竟然還能走20年，他還記得要在Super Junior群組裡恭喜彼此，說自己是第一個發訊息的，不忘圭賢要特別祝福是「19年半」（圭賢晚加入Super Junior）。「各位是我的驕傲，真的，沒有你們就沒有我。」東海如此說道。他感性透露自己常常會想到，E.L.F.只為了看他們而花更多時間、金錢，想到這20年時光不僅是感謝更是心疼，且每次見到大家都像是收到了一份作業，會思索要如何報答，「比起你們給的心意，怎麼給都覺得不夠」。



始源則是發表了多語言信件，親自提筆寫給全世界各地的E.L.F.看。就中文內容來看，始源表示秋天雖孤獨但也浪漫，「在逐漸消逝的世界裡，你們的心依然溫暖如初」，感謝E.L.F.的愛讓他能重新站起來、且更深切地去愛，「一直以來謝謝你們，我愛你們」。



20년의 시간, 여러분이 만든 기적이였습니다.



Twenty years of time, A Miracle created by all of you. pic.twitter.com/JJjkWulfxe — Siwon Choi (@siwonchoi) November 5, 2025

20년의 시간, 여러분이 만든 기적이였습니다.



Twenty years of time, A Miracle created by all of you. pic.twitter.com/AFT2mBhWbZ — Siwon Choi (@siwonchoi) November 5, 2025

20년의 시간, 여러분이 만든 기적이였습니다.



Twenty years of time, A Miracle created by all of you. pic.twitter.com/4rVzrzEV4u — Siwon Choi (@siwonchoi) November 5, 2025

希澈IG簡單寫下：「Super Junior 20歲生日快樂！！（藍心）」限時動態則透露銀赫看到他‎捐款的報導說他很帥，希澈回覆「像你一樣」（編按：兩人都熱心公益！經常在特別的紀念日捐款，這次繼希澈之後，銀赫也捐了！），也截圖Super Junior群組東海的祝福訊息，表示成員們在群組開趴中。



藝聲IG發了近幾年Super Junior團體照，英語寫下：「不敢相信，已經是我們的20週年紀念日了——時間過得真快。真心感謝自己，也感謝我們所有人一直堅持下去才能走到那麼遠，恭喜所有人！」



而全員都有一些話透過官方IG傳達，一樣是手寫內容，不約而同感謝20年來一起走過，也希望未來長長久久繼續走下去：



Super Junior為了慶祝生日，事前準備的「重新同居」特別綜藝節目，在港台時間9點於YouTube首播！E.L.F.別錯過啦！



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞