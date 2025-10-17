【綜合】W Korea乳癌慈善活動陷爭議：粉紅絲帶失蹤、提問荒唐，明星舉杯畫面挨轟「聯誼酒會」！朴寶英沒穿「指定絲襪」被拒拍照

韓國時尚雜志《W Korea》15日在首爾舉辦第20屆乳癌宣傳活動「LOVE YOUR W 2025」，原意在於提高乳癌防治意識、支持患者及籌募善款，卻因現場過度強調明星派對氣氛、完全偏離主題，被指淪為一場「奢華名流聚會」，掀起爭議。

粉紅絲帶不見蹤影，歌詞、飲酒充滿諷刺

粉紅絲帶是全球乳腺癌防治運動的象徵，各國名人參加相關宣傳活動都會別上粉紅絲帶、或穿著粉紅色服裝，活動會場也通常使用粉紅色主題。 然而在《W Korea》舉辦的20週年乳癌宣傳活動裡，現場卻幾乎看不到任何粉紅元素。





不僅如此，活動邀請了多組歌手表演，卻出現令人錯愕的曲目，如i-dle《Queencard》中「My boob and booty is hot（我的胸部和臀部很火辣）」、朴宰範《MOMMAE》中「想被介紹給妳胸前掛著的姐妹」等歌詞，都被批「極度不合時宜」。 網友指出，很多乳癌患者不幸經歷過乳房切除手術，這些歌詞竟出現在乳癌宣傳活動中，令人難以理解。

《W Korea》通過SNS分享的現場影片中，藝人們舉著酒杯接受采訪、一同坐在桌邊碰杯飲酒，限時動態更貼出讚助品牌包括酒類、香水與吹風機等產品。 網友質疑：飲酒會提高患癌風險，「明星飲酒」與宣傳預防乳癌究竟有何關聯？



提問偏離主題，Karina被要求做無關challenge

《W Korea》安排的明星訪問與挑戰影片（Challenge）更被批離題，大部份提問圍繞「今天照了幾次鏡子」「年末計劃」「二十歲的回憶」等內容，與乳癌主題毫無關聯。

aespa成員Karina更被要求配合歌曲《Sugar on my tongue》做出凸顯嘴唇和胸部的手勢，因歌詞帶有性暗示成分，遭網友痛斥與活動主旨並不相符。



內幕曝光：沒穿絲襪被擋，經紀人禁入場

根據《Dispatch》報導，《W Korea》的慈善派對採品牌讚助制，名牌以捐贈名義提供金錢與服飾，《W Korea》則安排明星穿著上鏡，以此作為「回饋」。 去年10月的乳癌慈善活動中，演員A某（據傳為朴寶英）被指定穿上V品牌全套造型，但因提供的絲襪尺寸不合而裸腿入場。 主辦方竟以「未穿絲襪無法拍全身照」為由拒絕她站上拍照區，最終只刊載了半身合照。 同在現場的演員朴炯植則通過SNS分享了朴寶英的全身照。



此外，今年活動更規定「第一部份不允許攜帶工作人員」，後半場派對也僅允許一名工作人員隨行，通常是負責髮妝造型的人員。 《W Korea》方面隨意進行採訪、拍攝challenge影片，並沒有經過事前協調。 在此期間，經紀人只能在另設的等候區等待超過6個小時，無法掌握現場情況。

朴載範事後通過IG解釋稱，當時以為是正式宣導活動結束後的派對，所以像平時一樣進行了演出，對於因此感到不適的患者致以歉意：「我也是抱著善意、帶傷無酬努力演出，請不要惡意利用這份好意。」



募款金額有限，卻自稱「全韓最大慈善派對」

《W Korea》乳癌慈善活動向品牌收取贊助費，服裝和珠寶品牌分別為3000萬和500萬韓元; 明星則是無償參加，需自行負擔造型等費用。據《W Korea》官網，過去20年累積向韓國乳房健康財團捐贈了11億韓元，平均每年儘5500萬韓元。而且，這些錢並非直接捐給乳癌患者，而是「為約500名讀者提供了女性專項健康檢查的機會」。



相比之下，由韓國乳房健康財團等主辦、韓亞銀行等企業贊助的乳癌公益馬拉松「Pink Run」，自2001年以來已累積捐出43億韓元，形成鮮明對比。



國際美妝品牌雅詩蘭黛則與韓國癌症協會合作，在首爾市聖水洞舉辦「粉紅絲帶快閃」活動，融合教育、参與、抽獎等內容，鼓勵民眾定期體檢和自我檢查，以降低乳腺癌風險並及早發現。



「公益宣傳」還是「明星派對」？

事實上，從2011年開始，《W Korea》已多次將「派對」一詞用於乳癌活動宣傳，照片亦強調明星酒會的部份。 本次會場更擺滿香檳與奢侈品牌展位，令人質疑活動本質究竟是為乳癌宣導，還是打造光鮮亮麗的名人社交和品牌推廣，亦或是慶祝雜誌創刊20周年的盛宴。



風波爆發後，《W Korea》已刪除朴載範《MOMMAE》及Karina影片，此外尚未做出回復。 社交媒體上充斥著負面評論，例如：「這根本不是慈善，是明星酒會」「你們會把自殺預防活動稱為自殺派對嗎？」「這活動簡直是為了嘲諷取笑乳癌」「作為癌症患者，非常受傷」「乾脆拿掉乳癌標籤吧」「明星喝酒社交的聚會，真的有助於提高人們對乳癌的認識嗎？」

是否真為公益，還是借公益之名包裝時尚派對，《W Korea》的「Love Your W」在二十週年之際，似乎離「愛自己」的初衷，越走越遠。

