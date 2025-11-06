【韓網熱門】《好搭檔2》主演大換血，金准韓退出，P.O留下，金惠奫加盟！網友大遺憾：想看他穿西裝上班

話題律政劇《好搭檔》即將推出第二季啦！根據韓媒《My Daily》獨家報導，SBS目前正以明年3月開拍為目標進行籌備，劇本已經完成到第2集。

第一季的靈魂人物——張娜拉當然確定回歸！不過另外兩位主角南志鉉與金准韓將不會出演第二季。 P.O（表志勳）會繼續留下，而南志鉉的位置則由金惠奫接棒，成為新的女主角之一。 至於新的男主角，目前仍在選角中。



《Good Partner》講述一位「離婚是天職」的明星律師，與第一次處理離婚案的新手律師之間，既冷又熱的人性法庭故事。 劇情紮實又有溫度，加上張娜拉與南志鉉之間的「女女搭檔默契」，讓這部戲在韓國最高收視衝到17.7%，可說是去年的熱門代表作。

韓國網友評論：

1. 金准韓在那部戲裡真的很有魅力，好可惜啊 ᅲᅲ

2. P.O那個角色不太行，為什麼老是用他啊？

3. P.O應該專心綜藝就好，為什麼一直想演戲？ 這麼多年反應也都不太好，每次看他演的戲都覺得是瑕疵點

4. 啊什麼啊ᅲᅲ真的感覺反了吧，南志鉉都下車了為什麼P.O還在？ 如果拍第二季的話，我希望宇鎮（金准韓 飾）跟恩京（張娜拉 飾）的關係能慢慢進展，不要太明顯的戀愛線，就像現在這樣若有似無的感覺就很好。 而且希望每集都有不同的案件劇情那種

5. 為什麼金准韓老是退出啊ᅲᅲ 《機智醫生生活》也好、《好搭檔》也是ᅲᅲ 我很喜歡他耶

6. 雖然可惜，但也能理解他下車啦。 角色是有魅力，不過戲份太少了

7. P.O在劇裡不是調到車辯律師的事務所了嗎？ 他留下來也合理啦。 雖然演技真的不太行，但如果他最後那樣結尾，第二季不出現反而奇怪

8. 劇情上不是這樣嗎？ P.O最後不是員工嗎？ 他出現也算合理。 代表換了律所，背景也改變，所以不會出現那些角色。 南志鉉不是也辭職了嗎？ 新員工應該就是金惠奫，所以應該是這樣安排的吧

9. 金准韓不是重要角色嗎？ 我就是為了他看的，傻眼。

10. 拜託不要再加沒人想看的戀愛線

11. 這劇名叫《好搭檔》，結果「好搭檔」兩個人都走了，這劇名還有意義嗎？

12. 拜託千萬不要把P.O和金惠奫湊成CP喔... 我原本是為了看金準韓和張娜拉發展才期待第二季的ᅲᅲ第一季裡張娜拉老公那樣之後，我還以為她會跟金准韓在一起呢。 （現在這個陣容的話）根本變另一部劇吧ᅲᅲ

13. 其實第一季結尾就可以猜到啦。 金准韓的角色繼承了律所，張娜拉的角色自己出來開新事務所，還挖了P.O過去。 南志鉉則留在金准韓那邊。 所以結局就是張娜拉&P.O / 金准韓&南志鉉分開走。 第二季如果只接其中一邊的故事，另一邊不出現也很合理

14. 為什麼不能多多播出金准韓穿西裝上班的畫面ᅲᅲ

15. 應該多給金准韓一點戲份啊，劇情走向走反了吧

16. P.O真的很有「作品運」啊...... 總是有戲可拍

17. 應該要有金准韓的ᅲᅲ 雖然到時候還是會看，但現在真的太失望了

18. P.O做錯什麼了嗎？ 怎麼評論這麼兇？

19. 不是他做錯什麼，是他在那部劇裡演得太突兀，完全不搭......

20. 金准韓和張娜拉那種曖昧關係太讓人上頭了，好可惜ᅲᅲ

21. P.O啊，拜託你專心做綜藝吧

