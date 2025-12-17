Viu原創韓劇《模範的士3》再創收視紀錄！預告張娜拉出場做奸角

由韓國視帝李帝勳領軍的Viu Original原創韓劇《模範的士3》話題不斷，該劇不但連續八集位居同時段暨迷你劇收視冠軍，上周更以12.3%收視率打破自身紀錄，進一步印證了其人氣！彩虹團隊繼續打擊罪犯，更揭開了15年前一樁案件的真相！接下來為你整理了【六大必看】之處，觀眾稍後即可到Viu緊貼劇情發展。

1.揭開金義聖的過去

Viu Original原創韓劇《模範的士3》近日劇情揭開了張省哲（金義聖飾）的過去！15年前他還未成立彩虹運輸，當年他的好友東洙的兒子民浩一夕失蹤，疑犯林東賢卻只被判刑五個月！張省哲為了尋求真相，與東洙二人在僅有的證據中發現民浩遭到林東賢毆打，林則和躲在陰暗處的某人對話；東洙到監獄要求林東賢說出真相，惜無功而返。



張省哲和東洙約好在林東賢出獄當天見面，可東洙卻無故失約；時間來到現在，東洙已患上失智症，張省哲感到自責內疚，要是當年的他能夠幫上忙，東洙便不會是現在的模樣，彩虹團隊決心為東洙尋回希望，也想藉此讓張代表與過去和解！有《模範的士》系列的粉絲直言感動：「終於看到張代表的故事」、「金義聖演活了張代表的無力感」，可見一如編劇所言，彩虹運輸每一員都是主角，都是不可或缺的成員。

2.李帝勳百變演技再次上線

彩虹團隊調查林東賢後，發現他秘密從事地下體育賭博，操控著大學的體育賽事；而與他狼狽為奸的，就是該校的排球教練趙成旭，金道奇深信此人才是民浩失蹤的始作俑者，更是他當年開車撞傷想要探求真相的東洙！今次他假扮成來自歐洲的體育經理人，佯裝正在發掘亞洲的潛力新星，讓曾經操縱比賽的球員鄭延太信以為真；決賽當日，鄭延太為了爭取在歐洲出道的機會，沒有遵照趙成旭的指示輸球，使趙成旭和林東賢輸得傾家蕩產！



3.反派陰問錫令人心寒

繼笠松將、尹施允後，本集Big Boss由陰問錫擔任！原來當年民浩、林東賢和趙成旭同為大學排隊選手，身為理事長孫子的千光鎮 (陰問錫 飾) 表面上對三人照顧有加，民浩卻意外發現千光鎮讓林趙二人打假波！後來千光鎮進行一連串傷人行動，展現了他殘忍的本性！陰問錫飾演的千光鎮一角引來觀眾討論，看似溫柔的笑容背後，卻隱藏著一顆冷酷的心，使網民不禁直呼：「一出場就營造出緊張氣氛」、「笑聲讓人不寒而慄」，尤其他在劇中邊笑邊做壞事，反派表演展現得淋漓盡致！



4.打戲連場大快人心

千光鎮要求金道奇到訪一所廢棄學校和自己做交易，數十名打手紛紛出現，金道奇戴上特製的金屬手套後以寡敵眾，令人看得相當肉緊！此時高恩發現金道奇的影片竟被人放到外國暗網進行直播賭盤，顯然千光鎮將道奇視為獵犬，用他的武力值來賺錢！高恩成功關掉所有攝影機以中止賭局，並引導金道奇成功找到廣鎮，後續發展令人越看越緊張！



5.表藝珍校園女神勁凍齡

安高恩（表藝珍飾）為了調查假波案，搖身一變化身校園女神潛入校園，亮麗造型讓觀眾眼前一亮！不少網友指現年33歲的她童顏凍齡，韓媒亦指她「憑藉活力的表演和富有節奏感的演技，提升了《模範的士3》的吸引力」，令人更加期待她在接下來的表現。



6.預告張娜拉絕地黑化

早在《模範的士3》播出前，已傳出本季客串陣容強大，包括尹施允、笠松將、陰問錫等，第九集預告更見張娜拉！據悉她今次將會一改戲路，化身娛樂公司的CEO，與彩虹團隊抗衡！到底張娜拉的特別客串能否令收視再破紀錄？觀眾必定要留意今周的播出！



除了Viu Original原創韓劇《模範的士3》引發熱話外，由愛情劇女王徐玄振夥拍張栗主演的全新愛情韓劇《Love Me》亦將於12月19日在Viu上架！該劇改編自瑞典同名劇集，講述擁有人人稱羨的完美外表、名利與財富的婦產科醫生徐俊京（徐玄振飾），內心卻極度渴望被愛；直到她遇上唯一能看穿她堅強偽裝、理解她內心的男人朱道賢（張栗飾），兩人將在愛與被愛的過程中重新找回家庭的溫暖與自我成長，香港觀眾萬勿錯過！



