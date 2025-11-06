哪個組合那麼有面子請到他倆來拍MV? 「國民初戀」秀智×「國民小生」李到晛演出太有愛！

韓國實力派混聲組合Urban Zakapa正式回歸，攜EP 專輯《STAY》與歌迷見面，成員分享最新作品幕後花絮。

這是Urban Zakapa繼2021年EP之後時隔四年的回歸，帶來融合 Pop、R&B、Ballad、Modern Rock 等多種音樂元素的作品，並以完整的敘事性串連整張專輯，而非單純堆疊不同風格。

發佈會上Urban Zakapa不僅演唱了主打歌《STAY》，也首度公開感性滿滿的MV。 趙賢雅表示，這首歌以中板節奏搭配美麗旋律線，深邃的律動和感性的編曲突顯R&B風格，也展現Urban Zakapa的獨特色彩。



最特別的是MV邀請到「國民初戀」秀智與「國民小生」 李到晛擔綱演出，趙賢雅透露：「我希望MV能留下餘韻，也想找能帶來這種感覺的演員。 秀智不只會留下深刻印象，還是我的好朋友，她也非常願意幫忙，完全無酬出演。 李到晛也是一樣，我一直覺得李到晛是最近最有魅力的男演員之一，正好退伍後有機會一起合作，非常榮幸。」她幽默補充早前推出《這夜變得特別》的時候，也曾找過車銀優與朴圭瑛 ，當時就有在考慮演員臉型與氣質的搭配，「我自認眼光不錯，這次秀智和到晛的搭配真的很合適。」



這次新專輯《STAY》以多元音樂風格與感性 MV 加上重量級卡司，讓粉絲期待值破表，展現趙賢雅回歸舞台的滿滿誠意。



