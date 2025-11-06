【韩网热门】《好搭档2》主演大换血，金准韩退出，P.O留下，金惠奫加盟！网友大遗憾：想看他穿西装上班

Viu 原创韩剧《好搭档》即将推出第二季啦！根据韩媒《My Daily》独家报导，SBS目前正以明年3月开拍为目标进行筹备，剧本已经完成到第2集。

第一季的灵魂人物——张娜拉当然确定回归！不过另外两位主角南志铉与金准韩将不会出演第二季。 P.O（表志勋）会继续留下，而南志铉的位置则由金惠奫接棒（讨论中），成为新的女主角之一。 至於新的男主角，目前仍在选角中。



《好搭档》讲述一位「离婚是天职」的明星律师，与第一次处理离婚案的新手律师之间，既冷又热的人性法庭故事。 剧情扎实又有温度，加上张娜拉与南志铉之间的「女女搭档默契」，让这部戏在韩国最高收视冲到17.7%，可说是去年的热门代表作。

韩国网友评论：

1. 金准韩在那部戏里真的很有魅力，好可惜啊 ᅲᅲ

2. P.O那个角色不太行，为什么老是用他啊？

3. P.O应该专心综艺就好，为什么一直想演戏？ 这么多年反应也都不太好，每次看他演的戏都觉得是瑕疵点

4. 啊什么啊ᅲᅲ真的感觉反了吧，南志铉都下车了为什么P.O还在？ 如果拍第二季的话，我希望宇镇（金准韩 饰）跟恩京（张娜拉 饰）的关系能慢慢进展，不要太明显的恋爱线，就像现在这样若有似无的感觉就很好。 而且希望每集都有不同的案件剧情那种

5. 为什么金准韩老是退出啊ᅲᅲ 《机智医生生活》也好、《好搭档》也是ᅲᅲ 我很喜欢他耶

6. 虽然可惜，但也能理解他下车啦。 角色是有魅力，不过戏份太少了

7. P.O在剧里不是调到车辩律师的事务所了吗？ 他留下来也合理啦。 虽然演技真的不太行，但如果他最后那样结尾，第二季不出现反而奇怪

8. 剧情上不是这样吗？ P.O最后不是员工吗？ 他出现也算合理。 代表换了律所，背景也改变，所以不会出现那些角色。 南志铉不是也辞职了吗？ 新员工应该就是金惠奫，所以应该是这样安排的吧

9. 金准韩不是重要角色吗？ 我就是为了他看的，傻眼。

10. 拜托不要再加没人想看的恋爱线

11. 这剧名叫《好搭档》，结果「好搭档」两个人都走了，这剧名还有意义吗？

12. 拜托千万不要把P.O和金惠奫凑成CP喔... 我原本是为了看金准韩和张娜拉发展才期待第二季的ᅲᅲ第一季里张娜拉老公那样之后，我还以为她会跟金准韩在一起呢。 （现在这个阵容的话）根本变另一部剧吧ᅲᅲ

13. 其实第一季结尾就可以猜到啦。 金准韩的角色继承了律所，张娜拉的角色自己出来开新事务所，还挖了P.O过去。 南志铉则留在金准韩那边。 所以结局就是张娜拉&P.O / 金准韩&南志铉分开走。 第二季如果只接其中一边的故事，另一边不出现也很合理

14. 为什么不能多多播出金准韩穿西装上班的画面ᅲᅲ

15. 应该多给金准韩一点戏份啊，剧情走向走反了吧

16. P.O真的很有「作品运」啊...... 总是有戏可拍

17. 应该要有金准韩的ᅲᅲ 虽然到时候还是会看，但现在真的太失望了

18. P.O做错什么了吗？ 怎么评论这么凶？

19. 不是他做错什么，是他在那部剧里演得太突兀，完全不搭......

20. P.O啊，拜托你专心做综艺吧

21. 金准韩和张娜拉那种暧昧关系太让人上头了，好可惜ᅲᅲ

