從 Billboard 冠軍到 Netflix 傳奇：《Kpop 獵魔女團》宣布推出續集！預計2029年上線

Netflix 傳出將著手製作《Kpop 獵魔女團》的續集，消息一出立刻引爆討論。

根據彭博社和Variety等外媒5日（當地時間）報導，Netflix與Sony Pictures近日正式簽署《Kpop 獵魔女團》第二季製作合約，並以2029年上線為目標進行準備。



《Kpop 獵魔女團》是由Sony Pictures製作、透過Netflix在全球公開的動畫電影作品。該作於今年6月上線時掀起爆炸性反響，觀看次數突破3億次，成為Netflix平台史上觀看量最高的冠軍作品。



作品的熱潮也延續到原聲帶。主題曲〈Golden〉長時間穩坐美國Billboard Hot 100排行榜冠軍寶座，展現出強大的全球人氣。接著〈Your Idol〉、〈Soda Pop〉等收錄曲也陸續掀起話題，佔據全球粉絲的播放清單。



隨著第二季製作消息曝光，業界關注這是否將成為超越前作成功的全球級企劃。



