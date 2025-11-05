【韓網熱門】成始璄遭騙背後故事令人唏噓：與前經紀人認識19年，還慷慨資助對方婚禮費

韓國「甜嗓王子」成始璄近日傳出遭長年信任的經紀人背叛，不僅金錢上受損，連心理也受到重創。 據悉，這位經紀人陪他長達19年，情同家人，甚至當年結婚時，婚禮費用全由成始璄一手包辦，沒想到最後竟換來如此背叛，讓人心疼。

成始璄所屬公司證實，前經紀人在職期間有「背離公司信任」的行為，事後已離職，目前正調查確切損失。 知情人士透露，事件曝光後，成始璄相當震驚，情緒低落到連每年例行的年末演唱會都一度無法安排，可見打擊之大。

*相關內容： 韓國資深歌手成始璄遭合作超過10年的經紀人背叛！「正在計算金錢損失…該人員已離職」

成始璄也在SNS上吐露心聲，坦言這幾個月「真的很痛苦、難以忍受」，表示被深信的人背叛「即使出道25年，也還是很難面對」。 他感性說：「我只想在精神和身體都恢復後，能誠實地說一句『我沒事』。」目前他暫停YouTube活動一週，粉絲也紛紛留言力挺：「希望歐巴早日走出陰霾！」



韓國網友評論：

1. 天啊...... 真的會得「人類不信任症」吧

2. 對他那麼好，結果換來的是背叛，太狠了

3. 換作是我，應該再也不會相信任何人了

4. 相識19年，這打擊也太大了吧，不是什麼輕的緣分啊

5. 真的那種背叛感...... 聽說他在演唱會上唱歌時還哭了，粉絲都覺得奇怪，看來真的心裡受傷很重

6. 明明賺得也不差，為什麼還要騙錢，太過分了

7. 果然人最可怕

8. 唉...... 怎麼能這樣，至少該知恩圖報啊

9. 聽說成始璄平常給的薪水也挺高的呢

10. 真的是「以怨報德」

11. 光看他YouTube就知道他多照顧那經紀人了，結果還這樣騙，太誇張

12. 連畜牲還不如，那還能算人嗎？

13. 到底是什麼時候起了貪念...... 太狠了

14. 跟著成始璄工作好好幹，這輩子都能吃香喝辣啊，到底為什麼......

15. 一方面覺得他該休息，但又怕他太難受亂想，也許繼續開演唱會反而比較好...... 希望他能自己做出最好的選擇，我的話早就精神崩潰了

16. 他的薪水應該是業界頂級的了吧...... 人這種貪念真是沒底

17. 為什麼要自己毀掉一個可以一輩子安穩的工作，失去信任也失去人生，錢有那麼重要嗎？

18. 認識19年根本就像家人吧，但家人之間也會為了錢翻臉，看來還是金錢往來要劃清界線...... 有錢最好別讓人知道，不然就會變這樣。 希望他能早點振作

19. 經紀人平常開的車都超好，行程外時間多，還打高爾夫，看影片就知道他多享受......

20. 我都覺得心疼，人真的會變得不信任別人...... 錢到底有多重要啊，我家偶像以前也被合作多年的工作人員這樣背叛過ᅲᅲ

21. 還給了他理事的位置，年薪也是億級，私下也肯定各種經濟上的支持，都那麼照顧他了，到底貪了多少？ 跟了成始璄這種級別的藝人，往後20年，成始璄隨手灑一點都夠他吃的了，真的又壞又短視，以為永遠不會被發現嗎？

原文：https://theqoo.net/square/3978347426

